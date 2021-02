Berlin. Er hat mit sich selbst gehadert, geweint, geredet, gestanden, sogar dreimal. „Perspektivisch“, sagt Richter Thomas Sagebiel, werde sich das zugunsten des Angeklagten Stephan E. auswirken. Aber nicht hier, nicht an diesem Donnerstag, nicht beim Urteil im Mordfall Walter Lübcke. Der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts in Frankfurt hat unter Sagebiels Vorsitz den Mörder des früheren Kasseler Regierungspräsidenten zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht hielt die besondere Schwere der Schuld fest und behielt sich eine Sicherungsverwahrung vor.

AdUnit urban-intext1

Eine Entlassung nach 15 Jahren – frühester Zeitpunkt bei lebenslangen Haftstrafen – ist für den 47-Jährigen damit unrealistisch. Eine Sicherungsverwahrung wird bei einer späteren Hauptverhandlung geprüft, unter Berücksichtigung des Verhaltens in der Haftzeit und von Gutachten. In der Urteilsbegründung attestierte das Gericht dem Verurteilten eine „fest eingewurzelte Neigung, die ihn immer wieder straffällig werden lasse“. Es stützt sich auf den psychiatrischen Gutachter, der erklärt hatte, dass erneute, vergleichbar schwere Straftaten von E. zu erwarten seien. So viel zur Perspektive des Täters.

„Mama, der Papa“, stammelte Jan-Hendrik Lübcke und weckte Irmgard Braun-Lübcke auf. Mehr musste er nicht sagen. Etwas Schlimmes war in dieser Nacht auf den 2. Juni 2019 passiert, ahnte die frühere Berufsschullehrerin. Gegen Mitternacht hatte sich E. herangeschlichen und Lübcke auf der Terrasse mit einem Revolver der Marke Rossi, Kaliber 38, getötet. Ein Kopfschuss aus nächster Nähe. Das Opfer hatte keine Chance. Und war arglos.

Ende eines Idylls

An diesem Tag hatte Lübcke im Garten gearbeitet und einen Freund empfangen. Zwischendurch holte sich der CDU-Politiker im Autohaus einen Wagen für eine Probefahrt ab, anderntags wollte er mit seiner Frau eine Tour machen. Am Abend war Kirmes in Istha, einem 800-Seelen-Dorf und Ortsteil von Wolfhagen in Nordhessen. Ein Enkelkind sollte zum ersten Mal bei Oma und Opa schlafen. In diese Idylle brach E. ein, ein Verbrechen, das für die Familie des Opfers „unverständlich und unvorstellbar“ bleibt. „Wir werden nie damit fertigwerden“, sagte Jan-Hendrik Lübcke vor Gericht.

AdUnit urban-intext2

Im Herbst 2015 hatte Walter Lübcke auf einer Bürgerversammlung eine geplante Flüchtlingsunterkunft verteidigt, im Saal kochte die Volksseele, der Regierungspräsident wurde angefeindet. Stephan E. gehörte damals zu den wütenden Zuhörern. Später wird er bei einer Vernehmung sagen: „In diesem Moment war er bei mir auf dem Schirm; dass ich wusste, wer er ist, und ich habe Hass bekommen.“

E. fiel früh mit Gewalttaten gegen Ausländer auf, er war jahrelang in der rechten Szene aktiv, dann aber abgetaucht. 2015 ist er viel mit dem Neonazi Markus H. unterwegs. Das ist der Mann, der laut dem dritten und letzten Geständnis von E. bei der Tat dabei war. Die Familie Lübcke hält ihn für einen Mittäter, die Staatsanwaltschaft beschuldigte ihn der Beihilfe. Beides war für das Gericht nicht erwiesen.

AdUnit urban-intext3

Markus H. kam mit einer eineinhalbjährigen Bewährungsstrafe für einen Verstoß gegen die Waffengesetze davon. Es geht um eine Maschinenpistole, eine Deko-Waffe, deren Griffstück aber nicht dauerhaft funktionsuntüchtig gemacht worden war. Die Bundesanwaltschaft will es mit der Bewährungsstrafe nicht bewenden lassen und in Revision gehen. Ein weiterer Grund dafür ist, dass E. in Frankfurt auch im Fall eines Messerangriffs auf einen Geflüchteten freigesprochen wurde. Das Gericht sah es nicht als erwiesen an. E. hatte es stets bestritten.

AdUnit urban-intext4

Er hat überhaupt viel geredet, inklusive drei verschiedener Geständnisse, was die Zweifel des Gerichts erklärt, Markus H. zu verurteilen: Gegen ihn sprach letztlich nur die Aussage eines Mannes, der unglaubwürdig geworden war. Der springende Punkt: E. wurde von einer DNA-Probe belastet, er gestand und führte die Polizei zum Waffenversteck. Gegen Markus H. sprach nur diese eine Aussage von E.. Da bekam das Gericht Zweifel. Das zeichnete sich seit Oktober ab. Damals war Markus H. aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

Gut ein Jahr nach der Tat, am 16. Juni 2020, hatte der Prozess begonnen, der jetzt nach 45 Verhandlungstagen zu Ende ging. Neun Sachverständige traten auf, 53 Zeugen wurden vernommen, etwa 260 Aktenordner umfasst das Verfahren: Material, das bald einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Hessen beschäftigen wird. Im Raum steht der Vorwurf, dass der Verfassungsschutz von Markus H.s rechtsextremistischen Aktivitäten wusste, aber die Informationen nicht weiterleitete, so dass der Neonazi legal Waffen besitzen konnte.

So groß wie das öffentliche Interesse war am Donnerstag das politische Echo auf das Urteil. Der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Edgar Franke, rief dazu auf, gerade Kommunalpolitiker besser zu schützen. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz twitterte, „wir haben rechten Terror in unserem Land“. CDU-Chef Armin Laschet beteuerte, „wir werden Walter Lübcke nicht vergessen“. Der Zentralrat der Juden bezeichnete das Urteil als „angemessene Reaktion“ und „klares Zeichen gegen Rassismus und Rechtsextremismus“.