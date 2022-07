36-Jähriger fährt in Heidelberg mit 1,94 Promille auf Taxi auf

Heidelberg. Ein 36-Jähriger ist am Samstagabend im Bereich der Rohrbacher Straße in Heidelberg betrunken auf ein vor einer roten Ampel haltendes Taxi aufgefahren. Wie die Polizei mitteilt, ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,94 Promille. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Der Schaden an beiden Fahrzeugen liegt bei etwa 3500 Euro. Der 36-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Verkehr verantworten.

