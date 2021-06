Zwischen „Wackelpudding“ und Hybridfahrzeug

Mainz. Dass die CDU bei der Landtagswahl am 14. März in Rheinland-Pfalz eine krachende Niederlage erlitten hat, weiß natürlich auch ihr alter und neuer Fraktionschef Christian Baldauf. „Zur Politik gehört der Respekt vor der Entscheidung der Wählerinnen und Wähler“, sagt er am Donnerstag in der Debatte über die Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Der Regierungsauftrag sei an die SPD gegangen, fügt Baldauf hinzu und ringt sich sogar noch einmal zu einem Glückwunsch an die Wahlsiegerin durch. Das heißt aber gewiss nicht, dass der CDU-Politiker seiner Rolle als Oppositionsführer im Mainzer Landtag nicht nachkäme.

Überzogene Polemik ist nicht Baldaufs Stil. Für seine Absage an jeglichen Antisemitismus erhält er auch Beifall von den Koalitionsparteien. Doch dann nimmt er Dreyers Regierungserklärung und den Koalitionsvertrag ihrer nunmehr zweiten Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP auseinander. So mokiert er sich über den proklamierten Anspruch des Aufbruchs und der Zukunftschancen.

So etwas habe er von SPD-geführten Regierungen bereits 2001, 2006 und 2016 gehört, doch daran gemessen bleibe das Regierungsprogramm ausgesprochen vage. Gesprochen werde von Schulen der Zukunft, konkrete Maßnahmen gegen Unterrichtsausfall fehlten aber. Bei „Worthülsen“ bleibe es auch im Verkehr. Der Landesstraßenbau wolle die Ampelkoalition „auf hohem Niveau fortschreiben“, nenne aber keine Beträge dafür.

„Investitionsschub bleibt aus“

Die versprochene Fortführung der Investitionen „auf dem hohen Niveau“ bedeute nur, dass die Infrastruktur immer schlechter werde, der nötige Investitionsschub bleibe aus. Das Regierungsprogramm sei eben kein Aufbruch, sondern lediglich ein „rot-grün-gelber Wackelpudding“, ruft Baldauf aus. Er wirft der Landesregierung vor, den Impfstoffproduzenten Biontech jahrelang stiefmütterlich behandelt zu haben und jetzt das Land der Biotechnologie zu propagieren.

Die bisherige Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler zeigt als neue SPD-Fraktionschefin durchaus rhetorische Qualitäten. Auf Baldauf kontert sie, die CDU habe nach einer Serie von Wahlniederlagen weder personell noch sachlich Veränderungen vorgenommen. Sie halte seit 25 Jahren immer wieder dieselbe Rede und erinnere damit an einen Opel Manta, der röhrend und Abgase ausstoßend immer weiter fahre. Die SPD vergleicht sie dagegen mit einem Hybridfahrzeug, das auch bei langen Strecken ans Ziel komme. Bätzing-Lichtenthäler bringt schon eine „Ampel 3.0“ auch nach der nächsten Landtagswahl ins Gespräch. Grünen-Fraktionschef Bernhard Braun greift ihr Bild auf und sieht seine Partei eher schon als Elektroauto.

Neu im Amt ist auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Philipp Fernis, der in seiner Rede vor allem auf Optimismus setzt. Michael Frisch (AfD) geißelt die Corona-Politik, und Joachim Streit vom Parlamentsneuling Freie Wähler mahnt eine bessere Finanzausstattung der Kommunen an.

