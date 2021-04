Zwei Angeklagte bestreiten Vorwürfe

Stuttgart. Dass es bei diesem Prozess um mehr geht als um einen brutalen Angriff am Rande einer Demo, um mehr als „nur“ um Körperverletzung und versuchten Totschlag, das spürt man schon vor dem Gerichtsgebäude. Vor dem Oberlandesgericht Stuttgart haben sich am frühen Montagmorgen Dutzende Vermummte versammelt, sie tragen schwarze Jacken und Kapuzenpullis, vermummen sich mit Schals und Corona-Masken. „Gegen Nazis“ steht auf einem knallrotem Banner, darauf eine Faust, die ein Hakenkreuz zerschlägt. Ein paar Meter weiter stehen ein paar Vertreter der rechtspopulistischen gewerkschaftsähnlichen Organisation „Zentrum Automobil“. Die Lage ist angespannt. Dazwischen ein älterer, etwa verwirrt wirkender Herr, der sich als Papst verkleidet hat und schreit: „Gottlose Querdenker sind Querschläger, Amen“. Es geht hier um politische Gewalt.

Beängstigende Szenen

Zwei junge Männer sitzen in Stuttgart auf der Anklagebank, weil sie gemeinsam mit anderen am 16. Mai 2020 drei Männer angegriffen haben sollen. Einem Angeklagten wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, dem anderen versuchter Totschlag, weil er den Tod seines Opfers billigend in Kauf genommen haben soll – das Opfer lag im Koma, schwebte in Lebensgefahr.

Es sind beängstigende Szenen, die da am Montag von der Anklage geschildert werden. Die Geschädigten vom „Zentrum Automobil“ trafen sich demnach am Stuttgarter Mercedes-Benz-Museum, um gemeinsam zum Gelände des Cannstatter Wasens zu laufen. Sie wollten gegen die Corona-Regeln demonstrieren, die „Querdenken“-Bewegung war damals im Aufwind, Tausende nahmen teil.

Plötzlich biegen 20 bis 40 Vermummte um die Ecke, wie die Staatsanwaltschaft berichtet. Sie tragen Sturmmasken und Schals, sind mit Schlagringen und Flaschen bewaffnet. Sie rennen auf die Geschädigten zu, prügeln sie zu Boden. Pfefferspray wird versprüht, Schläge und Tritte gegen den Kopf ausgeteilt. Dann verschwinden die Vermummten wieder. Alles geht ganz schnell.

Die Angreifer seien als Gruppe vorgegangen, um die Identifikation Einzelner zu erschweren und um Dritte einzuschüchtern, sagt die Staatsanwältin. Was genau passiert ist, lässt sich am Montag auch nur schwer rekonstruieren. Ein 46-Jähriger aus Esslingen sagt aus, der ebenfalls verprügelt und verletzt wurde. Der Mann trägt ein blaues T-Shirt mit einem Wolf und einem Mond darauf. Er spricht immer wieder von den „linken Antifaschisten“.

Die beiden Angeklagten weisen die Vorwürfe zurück, wollen aber sonst keine Angaben machen. Der eine sitzt noch in Haft. Er macht ein „Victory-Zeichen“ mit der Hand, als er in den Saal geführt wird. Der andere ist wieder auf freiem Fuß. Die Männer werden der linken Szene zugerechnet. lsw

