Mannheim. Kommunen sind wichtige Partner für das Land. Peter Kurz, Präsident des Städtetags Baden-Württemberg und Mannheimer OB, formuliert zentrale Forderungen an die neue Regierung.

Ein Herz für Kommunalpolitik



Seit Juli 2018 ist Peter Kurz Präsident des Städtetags Baden-Württemberg und damit einer der kommunalen Wortführer gegenüber der Landesregierung. Er gehört auch dem Präsidium des Deutschen Städtetags an. Bereits seit 2007 ist der 59-jährige Sozialdemokrat Oberbürgermeister von Mannheim. Davor war er Schulbürgermeister und Stadtrat seiner Heimatstadt. Nach 1995 war der promovierte Jurist Mitglied im Landesvorstand der SPD. Kurz ist verheiratet und hat zwei Kinder. pre (Bild: Thomas Tröster)

Herr Kurz, derzeit werden die Wunschzettel für die neue Regierung geschrieben. Welche Punkte stehen beim Städtetag ganz oben?

Peter Kurz: Bildung, Klimaschutz und Verkehrspolitik, Digitalisierung, gesellschaftlicher Zusammenhalt und Finanzen sind Themen, da erwarten wir von einer neuen Regierung zukunftsfähige Entscheidungen. Und das am besten im Dialog mit uns.

Bei den Schulen sind die Kommunen grob gesagt für Bau und Technik zuständig, das Land für den Unterricht. Ist das noch sinnvoll?

Kurz: Die Kommunen sehen sich nicht als die, die nur für die äußeren Bedingungen der Schulen zuständig sind. Wir verstehen uns als Mitgestalter. Denken Sie nur an die Schulsozialarbeit, an die Ganztagsschule oder die Verknüpfung zur kulturellen Bildung. Wir brauchen für das 21. Jahrhundert eine neue Schulträgerschaft. Es kann doch nicht sein, dass eine Stadt nicht entscheiden kann, ob eine Ganztagsschule eingerichtet wird. Das Zusammenspiel zwischen Kommunen und Land muss neu definiert werden.

Haben Sie ein Beispiel?

Kurz: Verbesserungen, etwa bei der Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft, sind bei uns unglaublich zäh. Bei dem Thema liegt die Wahrheit auf dem Platz, in der einzelnen Schule. Da sind die Kommunen mit Herzblut dabei und können eine andere Rolle spielen als eine zentrale Kultusbürokratie. Es muss einen deutlichen Schritt vorangehen.

Sie brauchen also mehr Einfluss auf die inhaltliche Gestaltung der Schule?

Kurz: Schon heute leisten die Kommunen viele inhaltliche Beiträge. Bei der Verankerung der Schulen im Stadtteil brauchen wir mehr Mitsprache, auch beim Einsatz von Ressourcen. Es geht nicht um die Verbesserung unserer finanziellen Position, sondern um eine bessere Organisation der Schule. Wir kommen nicht mit einem fertigen Ergebnis. Aber das Thema gehört weit oben auf die Agenda der künftigen Landesregierung.

Die Städte haben viel Prügel bekommen, weil die Milliarden aus dem Digitalpakt so langsam abfließen. Lässt sich das verbessern?

Kurz: Das ist weitgehend durch. Oft geht es nur noch um die Abrechnung. In der Diskussion wird aber zu wenig gesehen, dass das überwiegend gar kein technisches Thema ist. Wichtiger sind Antworten, wie mit den neuen Möglichkeiten im Unterricht gearbeitet wird. Es geht um individuelle Lernangebote, eine neue Rolle der Lehrkraft als Lernbegleiter. Da sind wir knietief im Zuständigkeitsbereich des Landes.

Bei der Digitalisierung der Schulen sind die Kommunen für die Technik und das Land für die Unterrichtsangebote zuständig. Passt das heute noch?

Kurz: Auch da brauchen wir eine andere Aufteilung der Aufgaben. Bei der Digitalisierung kann man gar nicht trennen zwischen der technischen Ausrüstung und den inhaltlichen Angeboten. Das gehört zusammen. Im Moment ist die Zuständigkeit klar, aber leider nicht so, dass sich ausreichend was bewegt. Hier müssen wir natürlich auch über die finanzielle Ausstattung sprechen.

Kindergärten sind heute viel mehr Bildungseinrichtungen. Reichen die Landeszuschüsse dafür aus?

Kurz: Wir haben in den letzten Jahren verschiedene innovative Projekte erprobt, die jetzt in den Regelbetrieb aller Einrichtungen gehören. Angesichts des Personalmangels müssen wir uns Gedanken machen, ob das pädagogische Fachpersonal durch andere Mitarbeitende von nicht-pädagogischen Aufgaben entlastet werden kann. Das hat Folgen für die Finanzierung. Wir müssen wieder zurück zur Formel, dass 63 Prozent der Betriebsausgaben vom Land übernommen werden. Im Moment läuft die Last immer stärker Richtung Kommunen. Wir sind schon deutlich unter den 63 Prozent.

Es gibt Städte, die gerne eine Nahverkehrsabgabe einführen würden. Wie wichtig wäre dafür ein rechtlicher Rahmen?

Kurz: Das ist genau unsere Forderung. Das Land hat mit der Verdopplung des öffentlichen Nahverkehrs bis 2030 ein sehr ehrgeiziges Ziel gesetzt. Ohne veränderte Finanzierung wird das nicht funktionieren. Im Moment gibt es Zuschüsse für Investitionen. Die Betriebskosten werden durch die Ticketverkäufe und die kommunalen Haushalte gedeckt. Das wird in Zukunft nicht reichen. Auch der Ausbau des Stadt-Umland-Verkehrs ist ohne weitere Finanzierungsquellen nicht darstellbar. Das wird die Kommunen und das Land treffen. Da kann eine Nahverkehrsabgabe helfen.

In der Corona-Krise wurden den Kommunen die Steuerausfälle erstattet. Erwarten Sie da weitere Unterstützung?

Kurz: Grundsätzlich hat sich die Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen bewährt. Das System ist durch die pandemiebedingten Steuerausfälle akut unter Stress. Bund und Land haben das 2020 weitgehend ausgeglichen, damit die Kommunen ihre Investitionen in der Krise laufenlassen konnten. Das hat für den Ausgleich der Gewerbesteuer zwölf Milliarden Euro gekostet, ist aber gemessen an der Wirkung gut angelegt. Nun hören wir von Finanzpolitikern, dass es jetzt mal gut sein muss. Das würde aber Schäden auslösen, die in keiner Relation stehen. Unsere Forderung ist ganz klar: 2021 muss noch mal stabilisiert werden.