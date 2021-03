Wiesbaden. Mit einer Landarztquote im Medizinstudium soll in Hessen dem Ärztemangel im ländlichen Raum entgegengewirkt werden. Entsprechende Pläne haben die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen am Montag in Wiesbaden vorgestellt. Konkret sollen ab kommendem Jahr dann 65 der jährlich rund 1000 Medizinstudenten in Frankfurt, Gießen und Marburg ihr Studium unabhängig vom Numerus clausus aufnehmen können. Die Bedingung: Sie müssen sich verpflichten, zehn Jahre lang eine Praxis als Hausarzt oder aber Kinder- und Jugendarzt in hessischen Regionen mit einer zu geringen Ärzteversorgung zu betreiben.

Zum Wintersemester 2022

Die weitaus meisten dieser von der Kassenärztlichen Vereinigung benannten Gebiete liegen auf dem Land. Ein kleiner Teil der Plätze ist aber auch für angehende Mediziner vorgesehen, die sich in bestimmten Stadtteilen der Ballungsräume mit Ärztemangel niederlassen. Das gilt etwa für Kassel-Süd oder Bezirke im Osten und Westen von Frankfurt. Weitere 13 Medizin-Studienplätze werden den Plänen zufolge für Bewerber reserviert, die nach dem Studium im öffentlichen Gesundheitsdienst arbeiten wollen. All diese Eckpunkte soll die Landesregierung nach dem Willen der schwarz-grünen Koalition noch vor der Sommerpause in Gesetzesform gießen, damit die Landarztquote zum Wintersemester 2022 in Kraft treten kann.

Die Gesundheitspolitiker Ralf-Norbert Bartelt (CDU) und Marcus Bocklet (Grüne) haben keinen Zweifel, dass es genügend Nachfrage für diese Studienplätze geben wird. Das zeige die Erfahrung in sieben Bundesländern, in denen es schon eine Landarztquote gibt. Zudem soll das Angebot den Interessenten noch mit einer Reihe weiterer Maßnahmen schmackhaft gemacht werden. Dazu zählen etwa regelmäßige Praktika in Landarztpraxen, begleitende Seminare an der Uni, Mentoring-Programme, Wissensvermittlung zu bestimmten Bereichen wie Digitalisierung und Versorgungsforschung, ein nahtloser Übergang von der Aus- zur Weiterbildung sowie Stipendien zur finanziellen Unterstützung der Studierenden.

Bei der Auswahl der Bewerber sind weniger die Abiturnoten ausschlaggebend als vielmehr die fachspezifische Eignung, berufliche Erfahrung und ehrenamtliche Tätigkeiten. Dabei sollen auch soziale und kommunikative Kompetenzen im Umgang mit den Patienten eine Rolle spielen. Prinzipiell stößt das Programm auch bei der oppositionellen SPD auf Zustimmung. Die spricht allerdings von einem Plagiat. Einen entsprechenden Vorschlag der Sozialdemokraten habe Schwarz-Grün im vorigen Jahr im Landtag abgelehnt.