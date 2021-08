Zuletzt mehr Beratungen

Wiesbaden. In Hessen sind zuletzt jährlich mehr als 30 000 Fälle von Schuldnerberatungen für Verbraucher bei anerkannten Stellen erfasst worden. Die Zahl dürfte jedoch noch höher liegen, weil nicht alle dieser Schuldnerberatungsstellen Daten erheben, heißt es in einer Antwort von Sozialminister Kai Klose (Grüne) auf eine Anfrage der SPD. Zudem sei „Schuldnerberatung“ kein gesetzlich geschützter Begriff und eine solche Dienstleistung könne in unterschiedlichen Formen angeboten werden. Bei den anerkannten Stellen wurden 2019 insgesamt 34 297 Beratungen erfasst, 2020 waren es rund 700 Fälle weniger. 2017 lag der Wert noch bei knapp 25 000.

Auswirkung der Pandemie unklar

Inwieweit im vergangenen Jahr die Corona-Pandemie mit hereinspiele, sei statistisch nicht erfasst. Die in der Regel kostenfreie Beratung sei nötig, sollten Privatpersonen einen Antrag auf Eröffnung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens stellen wollen.

Nach dem „Schuldneratlas 2020“ der Wirtschaftsauskunftei Creditreform sind in Hessen etwa 520 000 Menschen überschuldet und können ihre Verbindlichkeiten nicht mehr zahlen. Landesweit gibt es dem Sozialministerium zufolge knapp 70 anerkannte Schuldnerberatungsstellen. lhe