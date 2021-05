Zoll stoppt Schmuggler

Frankfurt. Am Frankfurter Flughafen hat der Zoll den Schmuggel von Uhren im Wert von rund 400 000 Euro gestoppt. Ein Reisender hatte die Uhren an seinem Körper versteckt. Der 37-Jährige fiel bei einem Zwischenstopp auf, als er während einer Kontrolle die Frage nach anmeldepflichtigen Waren zunächst verneinte, teilten die Fahnder am Donnerstag mit. Als Beamte den aus der Schweiz kommenden Reisenden durchsuchen wollten, habe er zugegeben, Uhren in einer Weste unter seinem Hemd zu transportieren.

Insgesamt wurden 65 Uhren entdeckt. Dem Zoll zufolge stammten alle von namhaften Herstellern. Für die Herrenarmbanduhren wären eigentlich 80 000 Euro Steuern fällig gewesen. Gegen den Mann, der nach Italien weiterreisen wollte, läuft ein Steuerstrafverfahren. Den Fund machte der Zoll nach eigenen Angaben bereits im April. lhe