Ministerpräsident Winfried Kretschmann eröffnet als Alterspräsident die erste Sitzung des neu gewählten Stuttgarter Landtags. Eindrücke vor Ort.

Die erste Sitzung des neu gewählten Landtags gleicht ein wenig einer Schulklasse nach den Sommerferien. Die Abgeordneten begrüßen sich herzlich, manche erinnern sich im Überschwang erst im letzten Moment, dass in Corona-Zeiten Umarmungen tabu sind. Auf dem Stuhl des Präsidenten hat Winfried Kretschmann Platz genommen, der geschäftsführende Ministerpräsident und Alterspräsident des baden-württembergischen Landtags. In seiner Rede beschwört der 72-Jährige den „Zauber des Neuanfangs“, redet aber vor allem den Abgeordneten der AfD ins Gewissen. Er hoffe, dass sich die „unwürdigen Szenen der letzten Legislaturperiode nicht wiederholen“. Das würde dem Geist der Demokratie schaden.

Mischung aus erfahrenen und neuen Ministern Ministerpräsident: Winfried Kretschmann (Grüne) Finanzen: Danyal Bayaz (Grüne) Kultus: Theresa Schopper (Grüne) Umwelt: Thekla Walker (Grüne) Wissenschaft: Theresia Bauer (Grüne) Soziales: Manfred Lucha (Grüne) Verkehr: Winfried Hermann (Grüne) Innenminister und stellv. Ministerpräsident: Thomas Strobl (CDU) Wirtschaft: Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) Justiz: Marion Gentges (CDU) Landwirtschaft: Peter Hauk (CDU) Ministerin für Landes- entwicklung und Wohnen: Nicole Razavi (CDU) Die Regierungszentrale hat drei Staatssekretäre, die Ministerien für Inneres und Kultus jeweils zwei. Alle übrigen Ressorts bekommen jeweils einen Staatssekretär. Insgesamt sind es 16, so viele wie noch nie. pre

Am Nachmittag unterzeichnen Kretschmann und CDU-Landeschef Thomas Schäuble den Koalitionsvertrag und stellen noch mal offiziell die bereits am Vortag durchgesickerten Namen ihrer Minister und Staatssekretäre vor. An diesem Mittwoch steht Kretschmanns Wiederwahl als Regierungschef an.

Gut acht Wochen nach der Wahl trifft sich der Landtag zu seiner konstituierenden Sitzung. Das Plenum ist in der Zwischenzeit umgebaut worden, um Platz für die auf 154 Köpfe angewachsene Abgeordnetenschar zu schaffen. Pandemiebedingt sind zu der feierlichen Stunde keine Zuschauer zugelassen. Kurz nach 11 Uhr eröffnet Kretschmann die Sitzung. Ihm fällt diese Aufgabe als dienstältestem Abgeordneten zu. Seit dem Jahr 1980 sitzt er – allerdings mit zwei Unterbrechungen – im Landtag.

Kräutertee statt Wasser

Anstelle des üblichen Wassers hat der Saaldiener für Kretschmann einen Kräutertee neben der Glocke bereitgestellt. Doch Gehör verschaffen muss er sich nicht an diesem Tag, es gibt keine Zwischenrufe, keine Pöbeleien und keine Provokationen. Kretschmann feiert den Tag als „Frühlingsstunde der Demokratie“ und beschwört die „Kinderstube der Demokratie“. Er formuliert die Hoffnung, dass sich die „Beschimpfungen und Diffamierungen“ nicht wiederholen mögen.

Als letzte Amtshandlung leitet der Alterspräsident die Wahl der Präsidentin. Die Grünen haben dafür wieder Muhterem Aras nominiert. 130 der 152 anwesenden Abgeordneten stimmen für die 55-Jährige. Sie kann ihr Ergebnis im Vergleich zu 2016 deutlich verbessern. „Mit der Wahl einer Frau aus einer Einwandererfamilie“ würden die Abgeordneten zeigen, was in Baden-Württemberg möglich sei, sagt Aras in ihrer kurzen Begrüßungsansprache. Sie wünscht sich „Mut zu Entscheidungen, auch zu solchen, die nicht in alle Richtungen abgesichert sind“.

Streit um zusätzlichen Posten

Nach Aras’ Wahl beginnt der parlamentarische Alltag. Am Vortag hatten sich Grüne, CDU, SPD und FDP darauf verständigt, wieder einen zweiten Vizepräsidenten zu wählen. 2016 war die Stelle abgeschafft worden, weil sie damals der AfD als stärkster Oppositionsfraktion zugefallen wäre. Die CDU-Abgeordnete Sabine Kurtz war dann die einzige Aras-Vertreterin. Nun stellt die SPD die größte Oppositionsfraktion, und ihr Vorsitzender Andreas Stoch fordert für die Opposition einen zusätzlichen Vize. Für die AfD plädiert der Abgeordnete Anton Baron, es bei einem Stellvertreter zu belassen.

Für die Grünen-Fraktion begründet ihr Vorsitzender Andreas Schwarz die Notwendigkeit der zusätzlichen Führungsposition gerade mit den Aktionen der AfD in der letzten Legislaturperiode: „Die Diffamierungen und Beleidigungen haben die Sitzungsleitung erheblich herausgefordert.“ Außerdem sei der Landtag auf größer geworden.

Die vier Fraktionen setzen ihre Linie durch. Gewählt wird als erster Vizepräsident der CDU-Abgeordnete Wolfgang Reinhart (65), der vor einer Woche an der Spitze seiner Fraktion Platz für den 33-jährigen Manuel Hagel gemacht hatte.

Die SPD hat in einer internen Kampfabstimmung den Abgeordneten Daniel Born aus dem Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen nominiert. Beide werden mit breiter Mehrheit gewählt.