Wiesbaden. Die Kriminalität in Hessen ist auch im Corona-Jahr 2020 weiter spürbar gesunken. Mit einem Rückgang von 6,1 Prozent auf landesweit noch insgesamt 342 423 Straftaten erreichte sie den tiefsten Stand seit 40 Jahren, wie Innenminister Peter Beuth (CDU) am Freitag bei der Vorstellung der neuen Polizeilichen Kriminalstatistik sagte. Die erfreuliche Entwicklung ist nach seinen Worten aber keineswegs allein auf die Pandemie zurückzuführen.

Zwar habe diese mit dem Lockdown einige Gelegenheiten für Verbrechen reduziert, räumte der Minister ein. Aber auf der anderen Seite seien eben auch neue coronabedingte Straftaten hinzugekommen. Und auch, dass fast zwei Drittel aller Straftaten aufgeklärt werden konnte und die entsprechende Quote damit einen Rekordstand erreichte, wertete der Minister als Beleg für die positive Entwicklung der Sicherheitslage und die gute Arbeit der rund 14 000 Polizeibeamten im Lande.

Schließlich setzte sich mit beiden Trends eine Entwicklung fort, die sich schon seit einigen Jahren abzeichnet. Der Rückgang der Kriminalität umfasst viele Bereiche, so die Straßenkriminalität mit einem Minus von 38 Prozent und die Zahl der Wohnungseinbrüche, die sogar um fast ein Viertel (23,7 Prozent) sank. Allerdings gibt es auch einige Ausrutscher, so die Kinderpornografie mit einer Steigerung von sage und schreibe 44,5 Prozent auf nunmehr 1449 Fälle binnen Jahresfrist in Hessen.

Mehr extremistische Vorfälle

Die Präsidentin des Landeskriminalamts, Sabine Thurau, räumt dem Kampf gegen die zugrundeliegenden „Verbrechen an Kinderseelen“ daher auch höchste Priorität ein, wenngleich ein Teil des exorbitanten Anstiegs auch darauf zurückzuführen ist, dass immer mehr ausländische Provider jetzt die Identität der betroffenen IP-Adressen herausgeben müssen. Entgegen dem allgemeinen Trend gestiegen sind auch erneut die Straftaten gegen Einsatzkräfte wie Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr. Aber auch die politisch motivierte Kriminalität nahm mit gut 50 Prozent deutlich zu.

Aus der linken Szene wurde sogar ein krasser Anstieg von mehr als 200 Prozent verzeichnet, der aber zum weit überwiegenden Teil auf einen einzigen Vorgang zurückgeht, nämlich die Rechtsverstöße bei den Protesten gegen den Bau der Autobahn 49 in Mittelhessen rund um den Dannenröder Forst. Mit insgesamt 1270 Straftaten mehr als doppelt so hoch ist aber Bilanz der rechtsextremistischen Kriminalität, wovon die Morde an neun Menschen mit ausländischen Wurzeln in Hanau im Februar 2020 das mit Abstand schwerwiegendste Verbrechen war.

Hasskommentare und Drohmails

Zu der Steigerung von 38 Prozent rechts motivierter politischer Straftaten im vergangenen Jahr trugen auch viele Hasskommentare zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, allein 57 Prozent mehr Fälle von Volksverhetzung sowie 128 antisemitische Vorfälle bei. Die Zahl der mit „NSU 2.0“ gezeichneten Drohmails und Faxe wuchs inzwischen auf 107.

Von dem Urheber der Todesdrohungen unter anderem gegen die Frankfurter Rechtsanwältin Sedar Basay-Yildiz und die Linken-Politikerin Janine Wissler gibt es trotz zwischenzeitlicher Einsetzung eines Sonderermittlers noch immer keine heiße Spur. Beuth versicherte, die Ermittler arbeiteten hart daran, den Verfasser zu überführen, dem es immer wieder gelinge, seinen Absender mit Hilfe des Darknets technisch zu verschlüsseln.

Zu den neuen Corona-Straftaten gehört eine besonders perfide Enkeltrick-Masche, bei der alte Menschen gedrängt werden, hohe Summen für eine angebliche Krankenhausbehandlung von Verwandten herauszurücken. Ansonsten musste die Polizei coronabedingt zwar weniger Konzerte, Fußballspiele oder Versammlungen begleiten, dafür aber viele Verstöße gegen Auflagen wie Mund- und Nasenschutz, Kontaktbeschränkungen oder Schließungen monieren.