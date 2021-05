Wohnungsnot bei Studierenden hält an

Frankfurt/Main. Um die 70 000 Studierende sollen an Frankfurts Hochschulen eingeschrieben sein. Das sind ungefähr so viele Menschen, wie in Fulda leben. Doch das Leben in Hessens größter Stadt ist teuer und bezahlbarer Wohnraum äußerst knapp. Das bekommen auch die Studierenden zu spüren. „Die Lage ist sehr schlecht“, sagt Tim Hoppe, Student an der Goethe-Universität und Wohnraumreferent beim AStA. „Die durchschnittlichen Mieten für ein WG-Zimmer liegen bei über 500 Euro und die Preise gehen hoch bis 800 Euro“, so Hoppe.

Rund 70 000 junge Menschen studieren in Frankfurt



In Frankfurt gibt es mehrere Hochschulen. Die größte ist die Goethe-Universität mit 16 Fachbereichen, dort waren im Wintersemester 2019/20 mehr als 46 000 Studierende eingeschrieben. An der Frankfurt University of Applied Sciences, die über 70 Studiengänge anbietet, studierten im letzten Wintersemester fast 16 000 Menschen. Hinzu kommt beispielsweise die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst oder die Städelschule als Hochschule für Bildende Künste. Passend zum Finanz- und Wirtschaftsstandort Frankfurt gibt es zudem Einrichtungen wie die Frankfurt School of Finance & Management oder die International School of Management. Rein rechnerisch erhalten lediglich 4,5 Prozent der jungen Menschen in Frankfurt, für die das Studierendenwerk zuständig ist, einen Wohnheimplatz des Werks. Der Rest zahlt laut Tim Hoppe (Bild), Wohnraumreferent beim AStA, 500 Euro für ein WG-Zimmer. Hoppe bezeichnet die Lage als „sehr schlecht“. lhe/soge (Bild: dpa)

Zwar könnten BAföG-Berechtigte eine Wohnpauschale beantragen, diese betrage aber höchstens 325 Euro. „Das Problem ist, dass die Pauschale bundesweit gilt“, sagt der 24-Jährige. „Damit kann man in ostdeutschen Universitätsstädten wie Dresden oder Leipzig sicher gut leben, aber in Frankfurt passt das vorne und hinten nicht. Hier reicht das nicht einmal für Randlagen.“ Zudem sei nicht jeder Studierende mit geringem Budget auch BAföG-berechtigt. Die Zahl der vom Studentenwerk bereitgestellten recht günstigen Wohnheimplätze ist rar und die Warteliste traditionell lang. In den verschiedenen hessischen Hochschul-Standorten mussten sich Bewerberinnen und Bewerber 2015 im Schnitt ein halbes Jahr gedulden, 2019 waren es laut Wissenschaftsministerium bereits rund neun Monate. Demnach waren die Wartezeiten 2019 beispielsweise in Wiesbaden (14 Monate) oder in Frankfurt mit 13 Monaten besonders lang.

400 neue Plätze in Darmstadt

Auch in Darmstadt ist die Situation angespannt. Coronabedingt habe es vielleicht Verzögerungen bei Einzügen gegeben, „aber unter dem Strich sind die Wohnanlagen voll“, sagt der Sprecher des dortigen Studierendenwerks, Detlef Gollasch. „Die Misere ist die gleiche. Von einer Entspannung kann keine Rede sein.“ Immerhin: Durch eine Erweiterung und einen Neubau sollen zeitnah 400 zusätzliche Wohnheim-Plätze zur Verfügung stehen. Rein rechnerisch kommt in Darmstadt auf knapp sechs Prozent der jungen Menschen, für die das Studierendenwerk zuständig ist, ein Wohnheimplatz des Werks.

In Marburg liegt die Quote bei 9 Prozent. In Frankfurt ist sie deutlich niedriger (4,5 Prozent). Ziel sei aber eine Versorgungsquote von 10 Prozent, das entspreche in etwa dem Bundesdurchschnitt: „Ich bin sicher, dass das für eine so internationale Stadt wie Frankfurt angemessen und ausgesprochen wichtig ist und mittelfristig auch zu wirtschaftlichen Vorteilen führt“, erklärte kürzlich der Verwaltungsvorsitzende des Frankfurter Studentenwerks und Kanzler der Goethe-Universität, Albrecht Fester. Derzeit bemüht sich das Studentenwerk zwar, neue Plätze zu schaffen. So wird am Campus Riedberg ein Wohnheim aus Holzelementen gebaut und auch ein in die Jahre gekommenes Wohnheim im Westen Frankfurts soll bald aufgestockt werden. Laut den Planungen entstehen dadurch 650 Plätze. Jedoch werden den Angaben zufolge andere Häuser geschlossen, so dass unter dem Strich nur 300 neue Plätze hinzukommen.

Aktuell sind aufgrund der Corona-Krise und der verwaisten Hörsäle manche Studierende womöglich gar nicht in der Stadt. Statt in eine teure Wohnung oder in ein WG-Zimmer ohne Aussicht auf Partys zu ziehen, studiert manch einer vielleicht lieber am Laptop im Elternhaus. Doch nun hat Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) den hessischen Studierenden Hoffnung auf wieder mehr Präsenzveranstaltungen gemacht. Das werde schrittweise und in enger Abstimmung mit den Hochschulen geschehen, hieß es.

„Feldbetten stehen bereit“

Tim Hoppe schätzt, dass das künftige Wintersemester wieder in den Universitäten stattfindet. Zum Start des Semesters im Herbst werde deshalb auch wieder mit einer Notunterkunft im Frankfurter Studierendenheim geplant. „Die Feldbetten stehen bereit“, sagt er. Dort können dann diejenigen unterkommen, die zunächst keine Unterkunft gefunden haben.

Studentenwerk, AStA und Goethe-Universität richten klare Appelle an die künftige Stadtregierung: „Es muss mehr studentischer Wohnraum geschaffen werden“, hieß es in der gemeinsamen Erklärung. „Dafür sind geeignete Grundstücke, aber auch passende Objekte zu identifizieren, die zur Anmietung geeignet sind.“ Bei in Plan befindlichen Projekten – wie beispielsweise den Günthersburghöfen im Nordend – müssten studentische Wohneinheiten mit eingeplant werden. lhe

