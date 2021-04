Wohnen im Alter als soziale Frage

Stuttgart. Vier Jahre lang hat Thaddäus Kunzmann (Bild) in Baden-Württemberg als Demografiebeauftragter der Landesregierung gewirkt, Ende April endet seine Amtszeit. In Stuttgart hat der frühere CDU-Landtagsabgeordnete aus Nürtingen am Dienstag eine Bilanz seiner Tätigkeit vorgestellt – und der neuen Landesregierung mit seinem Abschlussbericht ein klares Pflichtenheft vorgelegt. „Neben dem Klimaschutz und der Digitalisierung gehört der demografische Wandel zu den wichtigsten Themen der kommenden Jahrzehnte“, sagt Kunzmann, „die kommende Landesregierung muss die Weichen dafür stellen, dass auf die Herausforderungen Lösungen folgen. Und es dürfen keine Placebos sein“, fordert er.

„Eine Riesenherausforderung“

Der Wandel betreffe nicht nur Gesundheit und Pflege, sondern das gesellschaftliche Zusammenleben insgesamt, Wohnen im Alter, Mobilität, Nahversorgung, Siedlungsentwicklung, und als Schlüssel die Digitalisierung. Was zu tun ist, hat Kunzmann in diesen vier Jahren mit einer Vielzahl von Beteiligten zusammengetragen. „Der absolute Fokus muss auf dem Wohnungsbau und der Schaffung altersgerechter Wohnungen liegen“, meint Kunzmann. Die neue Landesregierung, so seine Empfehlung, solle nun einen Kabinettsausschuss „Demografischer Wandel“ bilden, der sich mit allen Handlungsfeldern befasst.

© picture alliance/dpa

Kunzmann, 1964 geboren, zählt selbst zum geburtenstärksten Jahrgang. Er sieht bei dem Thema nicht nur die Politik in die Pflicht. „Ich würde mir mehr Interesse meiner Generation an diesen Fragen wünschen“, sagt er. „Das ist eine Riesenherausforderung, die man nicht im Jahr 2040 einfach mal angehen kann.“ Denn schon in 20 Jahren, rechnet Kunzmann vor, sieht die Gesellschaft anders aus. 27 Prozent der Baden-Württemberger werden im Jahr 2040 nach Prognosen des Statistischen Landesamtes 65 Jahre oder älter sein. Zugleich wächst die Zahl der Hochbetagten über 80 Jahren laut Prognose rasant von rund 115 000 Menschen (2020) auf über 196 000; die Zahl der über 95-Jährigen verdoppelt sich bis 2040 sogar.

Die allermeisten wollen in ihren Wohnungen und Häusern bleiben. Aber diese sind für das Leben im Alter ungeeignet. 93 Prozent der über 65-Jährigen, rechnet Kunzmann vor, leben derzeit in überwiegend älteren Wohnungen und Häusern. „Der altersgerechte Umbau ist das, was jeder selbst machen muss, und zwar dann, wenn man es noch kann.“ Für Vermieter fordert er daher finanzielle Anreize und Förderprogramme. Dass das Geld in Zeiten knapper Haushalte künftig nicht locker sitzen dürfte, lässt er nicht gelten. (Bild: dpa)

