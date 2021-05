Wohin geht die Reise für Hessens Tourismus?

Marburg. Hessen startet allmählich in die zweite Tourismussaison unter Corona-Bedingungen. In ersten Landkreisen erlaubt das Infektionsgeschehen wieder Übernachtungen in Hotels oder Ferienwohnungen oder auf Campingplätzen, wenn auch unter strengen Auflagen. Die Anbieter können auf Erfahrungen von 2020 anknüpfen und auf manchen Trend setzen, den Corona angestoßen oder vorangetrieben hat. Die Branche blickt gleichzeitig auf die Zeit nach der Pandemie und überlegt: Wo geht die Reise hin für den hessischen Tourismus? Einschätzungen von einigen Experten.

Der Verband: „Wir waren als Hessen immer das typische Kurzreiseland, für eine Wochenendreise mit einer Radtour oder Wanderung“, sagt Hartmut Reiße, Geschäftsführer des Hessischen Tourismusverbandes, in Marburg. 2020 habe man festgestellt, dass sich die Dauer der Aufenthalte insbesondere im Sommer verlängert habe. „Das heißt, man kann davon ausgehen, dass der Haupturlaub durchaus auch in Hessen stattgefunden hat und nicht der Zweit- oder Dritturlaub.“ Eine längere Aufenthaltsdauer der Gäste erwartete er auch für 2021.

Durch Corona habe es in manchen Bereichen einen schnelleren Nachfragewandel gegeben als allgemein prognostiziert worden sei, sagt Reiße weiter. Als Beispiel nennt er die Themen Regionalität und Authentizität, beides sei stärker nachgefragt. „Man will im Grunde genommen nicht das Allerweltsangebot haben, sondern man möchte schon, wenn man etwa essen geht, einen Bezug zur Region haben.“

Die Agentur: Die durch die Pandemie angestoßenen oder beschleunigten Veränderungen beschäftigen auch die Hessen-Agentur, die sich etwa um Marketingstrategien kümmert. „Es gab eine Rückbesinnung auf den Urlaub im eigenen Land“, sagt Herbert Lang, der Leiter des Bereichs Tourismus bei der Hessenagentur.

In den Städten fiel demnach ein Großteil der Übernachtungen weg - weil es weniger Anlass für Städte- sowie Geschäftsreisen gab. Dafür wichen Reisende aufs Land aus. Hinzu komme die Hinwendung zum nachhaltigeren Reisen, sagt Lang. Der Städtetourismus wird nach Einschätzung Langs auch wiederkommen. „Aber vielleicht unter anderen Bedingungen“, sagt er mit Blick auf digitale Angebote oder Hygienekonzepte. Bei Geschäftsreisen sei ein Umdenken nötig: „Da müssen wir uns auf ganz neue Geschäftsmodelle einstellen. Durch die Virtualisierung der Arbeitswelt – wir sitzen seit einem Jahr in Videokonferenzen - wird das Folgen etwa auf die Tagungslocations haben.“

Die Wissenschaft: Auf dem Geschäftsreisemarkt zeichnet sich keine Rückkehr zur Normalität ab, sagt auch Andreas Kagermeier, Tourismusgeograf an der Uni Trier. In anderen Bereichen erwartet er mit Blick auf Langzeittrends keine dauerhaften Veränderungen: Klassischerweise verbringe etwa ein Drittel der reisenden Deutschen den Haupturlaub im eigenen Land. Im Jahr 2020 seien es mit 45 Prozent deutlich mehr gewesen. Ob das ein stabiler Trend sei, sei noch offen. „Ich denke, dass Corona nur ein Aspekt von vielen ist“, sagt Kagermeier. Es werde vielfach eine Rückkehr zu alten, traditionellen Mustern geben. Wobei es sein könne, dass Kurzreisen und zusätzliche Trips weiter stärker in Deutschland stattfinden werden. Klar sei: Hessen als klassisches Kurz-Ziel stehe im Wettbewerb mit anderen Regionen. lhe

