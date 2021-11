Wieder mehr Leben auf dem Campus

Stuttgart. Im aktuellen Wintersemester kehrt nach drei Semestern Fernstudium das Leben wieder auf den Campus zurück. Über alle Hochschularten hinweg finden deutlich mehr als 50 Prozent der Veranstaltungen wieder an den Hochschulen statt. Das geht aus der Antwort des Wissenschaftsministeriums auf eine Anfrage der Grünenfraktion im Landtag hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) sagte: „Ich freue mich, dass die Hochschulen den Rahmen, den wir mit der Corona-Verordnung Studienbetrieb gesetzt haben, nun mit vielen Präsenzveranstaltungen ausfüllen.“

Es sei höchste Zeit geworden, dass wieder Leben auf den Campus komme. „Es ist zwar noch kein Zurück zur alten Normalität, aber doch wieder ein gemeinsames Hochschulleben mit Begegnung und Austausch“, meint Bauer. Sie zeigt „großen Respekt vor der gemeinsamen Kraftanstrengung“, sieht aber Luft nach oben: „In manchen Fachbereichen sind die Präsenzmöglichkeiten womöglich noch nicht ganz ausgeschöpft.“

Michael Joukov, der Sprecher der Grünen für studentische Belange, ist begeistert: „Das ist eine frohe Botschaft. Die Präsenzlehre ist endlich wieder der Regelfall.“ Sie werde vor allem durch die hohe Impfquote bei den Studierenden möglich.“

Die Universitätsrektoren sind nicht ganz zufrieden. Stephan Dabbert, der Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz und Rektor in Hohenheim, muss feststellen: „Mittlerweile zeichnet sich ab, dass es teilweise weniger Präsenz gibt, als wir erwartet haben.“ Die neun Landesuniversitäten kommen bisher auf ungefähr 50 Prozent Präsenzanteil. Für Dabbert sind die Gründe vielfältig. Manche Angebote würden von den Studierenden weniger angenommen als erwartet. Manche Lehrenden würden kurzfristig umdisponieren.

Zwischen 30 und 70 Prozent

An den Universitäten gibt es häufig sehr große Vorlesungen. Diese finden der Erhebung zufolge nach wie vor im Onlineformat statt. In Heidelberg legt man sich auf Zahlen noch nicht fest. Freiburg rechnet mit deutlich über 50 Prozent Präsenzlehre, Konstanz spricht derzeit von 55 Prozent, Mannheim meldet 30 Prozent ausschließlich in Präsenz. Tübingen peilt 50 Prozent an, Stuttgart geht von 50 bis 70 Prozent aus.

Die Unterschiede zwischen den Studiengängen sind groß. In den Natur- und Technikwissenschaften und in der Medizin sei die Anzahl der Präsenzangebote sehr hoch, betont Dabbert. In den Buchwissenschaften dagegen, sei „derzeit nur eine kleinere Zahl von Präsenzveranstaltungen möglich“, so der Rektor. Gerade in den Anfangssemestern sind Vorlesungen mit hunderten Teilnehmern keine Seltenheit.

Die Coronawarnstufe entfalte absehbar keine Auswirkungen auf den Studienbetrieb. Der Veranstaltungsbetrieb müsse nicht zurückgefahren werden. Auch nicht, wenn die Alarmstufe ausgerufen wird. „So können wir einen zwar eingeschränkten, aber dafür planbaren Semesterbetrieb bieten“, sagte Dabbert.

Aktuell überprüfen die Hochschulen den Zugang zu Lehrveranstaltungen, Bibliotheken oder Lernplätzen und ob die Studierenden geimpft, genesen oder getestet sind. Ohne 3G-Nachweis gibt es keinen Zutritt.

