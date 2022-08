Wie die Polizei mit Rechten in den eigenen Reihen umgeht

Frankfurt. Die einen tummeln sich in Chatgruppen, in denen rechtsextreme Inhalte geteilt werden, andere reißen während ihres Dienstes Witze etwa über Migranten und wieder andere kriegen es mit, schauen aber nicht so genau hin. Immer wieder gibt es Beispiele für rechtsextreme Haltungen bei der hessischen Polizei. In der Ausbildung von Polizistinnen und Polizisten spielt das Thema Rassismus oder Antisemitismus in den meisten Bundesländern nur eine geringe Rolle, wie der Mediendienst Integration in einer Recherche festgestellt hat. Nur in fünf Bundesländern gibt es eigene Ausbildungsmodule zu Rassismus und Antisemitismus innerhalb der Polizei wie etwa zu Racial Profiling.

Hessen gehört nicht dazu - obwohl hier schon 2018 eine Chatgruppe mit rechtsextremen Inhalten in einem Frankfurter Polizeirevier aufgedeckt wurde. Es blieb nicht der einzige Fall. Im vergangenen Jahr wurde nach Ermittlungen gegen 18 aktive Beamte das Frankfurter SEK aufgelöst. Eine Expertenkommission stellte später „gravierende Fehlentwicklungen“ fest und empfahl Schritte, wie etwa mit Vorfällen im Kollegium umgegangen werden könne.

Beauftragter In Hessen soll es einen Bürger- und Polizeibeauftragten geben, um als unabhängige Instanz im Konfliktfall zwischen Bürgern und der Polizei zu vermitteln. Der Beauftragte soll auch als Vertrauensperson für polizeiinterne Auseinandersetzungen dienen. Die Besetzung der Stelle steht im Koalitionsvertrag von CDU und Grünen in Hessen. Nach der Absage des Kriminologen Rafael Behr läuft weiter die Suche nach einem geeigneten Kandidaten. Als Beginn der Tätigkeit des neuen Beauftragten war ursprünglich Anfang 2022 geplant gewesen. lhe

Wie weit rassistische oder rechtsextreme Einstellungen in der Polizei in Deutschland verbreitet sind, darüber kann nur spekuliert werden. Unabhängige wissenschaftliche Studien zu Rassismus bei der Polizei laufen nach Angaben des Mediendienstes derzeit in Berlin, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. In Thüringen wurde jüngst ein Forschungsprojekt beschlossen, das aber noch nicht angelaufen ist. Innerpolizeiliche Studien gab es zwar, doch die Teilnahme war freiwillig - und Wissenschaftler wiesen darauf hin, dass so mancher eher „sozial erwünschte“ Antworten geben dürfte.

Trotz allem habe die Polizei gemerkt, dass bei dem Thema etwas getan werden müsse, sagt Polizeiforscher und Kriminologie Tobias Singelnstein von der Frankfurter Goethe-Universität. „Ich glaube schon, das was in Bewegung gekommen ist in der Polizei und dass die Organisation gemerkt hat, dass das ein Thema ist, das man nicht einfach von der Agenda bekommt und das uns noch lange begleiten wird.“ Die Studien in einigen Bundesländern seien schon mal ein Anfang.

Etwa beim Thema Diversität sei bei der Polizei aber noch viel zu tun, betont der Forscher, ebenso wie bei der Aus- und Fortbildung. „Da reicht es nicht, eine Fortbildung anzubieten, zu der am Ende diejenigen hingehen, die für das Thema ohnehin schon einigermaßen sensibilisiert sind.

Am Ende werde man sich überlegen, wie man in der Breite so ein Angebot ausbauen könne, um insgesamt in der Organisation einen Lernfortschritt zu erzielen. Das Allerwichtigste sei, dass die Polizei als Organisation sich dem Problem stelle „und die Abwehrhaltung aufgibt“.

Auch in Hessen werden Fort- und Weiterbildungen zu den Themen Rassismus oder Rechtsextremismus angeboten – der Besuch ist allerdings freiwillig, wie in den meisten Bundesländern. „Viele Beamte glauben, Rassismus heißt, Rechtsextremist zu sein. Aber dass man zum Beispiel auch diskriminierend handeln kann, ohne rassistische Einstellungen zu teilen, dass es also auch so etwas wie strukturellen Rassismus gibt – darüber gibt es bei vielen in der Polizei kein hinreichendes Wissen.“

Vielleicht reichten ein paar Fortbildungen auch nicht, sagt Eva Berendsen von der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. „Die aktuellen Fälle zeigen, dass einzelne Maßnahmen und ein paar Fortbildungen nicht reichen, um die eklatanten Missstände bei der Polizei zu beheben. Es braucht nach wie vor einen echten Strukturwandel in der hessischen Polizei.“ Doch es mangle am Willen zur Veränderung. „Der Reformeifer in der hessischen Politik bewegt sich irgendwo zwischen Schneckentempo und Stillstand.“ Vonseiten der Bildungsstätte müssten Anti-Rassismus-Trainings und rassismus- und antisemitismuskritische Bildungsangebote verpflichtender Teil der Polizeiaus- und -Fortbildung sein. Das sei ein wichtiger Schritt, um „Vertrauen in die Behörde aufzubauen“.

Polizeigewerkschaften warnen unterdessen vor Pauschalverurteilungen der Polizei. Beamte würden, gerade nach dem Bekanntwerden neuer Vorfälle, in ihrem Arbeitsalltag als „Rechte und Nazis beschimpft“, sagt Jens Mohrherr, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Hessen. „Wir kommen da in eine Schieflage.“

Einen „enormen Nachholbedarf“ sieht Mohrherr aber bei der Aufklärung der Rolle von Vorgesetzten beim Verhalten Einzelner: „Vorgesetzte haben einen Auftrag, nachgeordnete Einheiten zu führen. Warum hat sich das SEK Frankfurt verselbstständigt, und wo waren die Führungskräfte? Was haben die mitbekommen beziehungsweise wieso nicht? Das muss auch mal bewertet werden.“ lhe