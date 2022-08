Für die Menschen in Neckarwestheim ist der Atommeiler in ihrer Nachbarschaft mit seinen Reaktorkuppeln und dem Kühlturm ein alltäglicher Anblick – noch. Und die 4000-Seelen-Gemeinde hatte sich darauf eingestellt, dass mit dem Atomausstieg der letzte Reaktorblock des Gemeinschaftskernkraftwerks Neckar (GKN) am 31. Dezember endgültig abgeschaltet wird.

Doch nun prüft die Bundesregierung

...