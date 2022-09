„Wertvolle Minuten vergehen“

Seit einem Jahr ist Nadia Mussa Leiterin der Landesvertretung der Techniker Krankenkasse (TK) in Baden-Württemberg. Die 51-jährige Ökonomin war zuvor bei der AOK Baden-Württemberg tätig, dort war ihr Schwerpunktthema die Krankenhausversorgung. Sie plädiert dafür, bei der Debatte um Krankenhausschließungen die Qualität in den Fokus zu stellen.

Frau Mussa, haben wir zu viele Krankenhäuser im Land?

Sieht viele Vorteile in der elektronischen Speicherung von Patientendaten: Nadia Mussa. © Techniker Krankenkasse

Nadia Mussa: Das ist sicherlich der Fall, und es wird nicht funktionieren, alle zu erhalten. Schon aus Qualitätsgründen nicht.

Wie meinen Sie das?

Mussa: Wenn vor Ort für den Erhalt eines Krankenhauses gekämpft wird, kommt mir genau dieser Aspekt immer zu kurz. Der medizinische Fortschritt hat dazu geführt, dass wir heute viele Krankheiten heilen können. Das aber erfordert die Zusammenarbeit verschiedener Fachdisziplinen. Das kann ich nicht überall im Land haben. Ich habe auch nicht den Bedarf, die Anzahl der Fälle reicht dafür gar nicht. Was sich wiederum auf die Qualität auswirkt. Wenn Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte bestimmte Operationen nur selten durchführen, fehlt es ihnen an Routine. Mal abgesehen davon, dass die Fachkräfte fehlen, um überall alles anbieten zu können.

Aber wo sollen sich Menschen auf dem Land dann behandeln lassen?

Mussa: Künftig kann die Basisbehandlung bei drohender Unterversorgung durch regionale Gesundheitszentren sichergestellt werden. Es gibt bereits den Trend zur Ambulantisierung. Vieles, was früher nur stationär ging, wird heute ambulant behandelt und operiert.

Was ist mit dem Schlaganfall? Es heißt doch, jede Minute zählt!

Mussa: Das ist richtig, aber es zählt jede Minute, in der der Schlaganfallpatient im richtigen Krankenhaus behandelt wird. Wenn er erst in ein kleines, wenig spezialisiertes Krankenhaus eingeliefert wird, muss er im Zweifelsfall, beim Vorliegen von Vorerkrankungen oder einem besonders schweren Schlaganfall, weiter transportiert werden. So gehen wertvolle Minuten verloren.

Um wie viele Krankenhäuser geht es? Wie viele könnten geschlossen werden?

Mussa: Das lässt sich so nicht sagen. Was wir brauchen, ist ein Rahmen, der festlegt, wie die Zukunft der ambulanten und stationären Versorgung aussehen soll. Das würde die oft emotional geführten Diskussionen vor Ort auch erleichtern. Der Ansatz kann ja nicht sein, dass überall individuell entschieden wird, ok, ich leiste mir das Krankenhaus weiter, ob defizitär oder nicht defizitär. Die Frage muss vielmehr lauten: Macht es mit Blick auf sämtliche Standorte und Regionen in Baden- Württemberg Sinn, dieses oder jenes Krankenhaus zu erhalten? Es geht um eine gute Abdeckung insgesamt.

In Mannheim und Heidelberg befinden sich zehn Kilometer Luftlinie voneinander entfernt zwei große Unikliniken. Doch eine Fusion ist jetzt erst mal vom Tisch.

Mussa: Die Situation ist nicht ganz einfach. Eine Fusion wäre sicherlich die sinnvollste Lösung gewesen. Nun hat man sich auf eine Verbundlösung verständigt und will schauen, wo man in Zukunft verstärkt zusammenarbeiten kann.

Kommen wir zu einem anderen Thema: Digitalisierung. Besitzen Sie eine elektronische Patientenakte?

Mussa: Ja, selbstverständlich nutze ich TK-Safe, die elektronische Patientenakte der TK.

Welche Daten können dort hinterlegt werden?

Mussa: Grundsätzlich alle Daten rund um die medizinische Behandlung. Jeder gesetzlich Versicherte hat einen Anspruch auf eine elektronische Patientenakte, und er entscheidet, was dort gespeichert wird und wer Zugriff darauf hat. Er kann zum Beispiel festlegen, dass nur die Hausärztin die Akten einsehen darf.

Wie viele Versicherte nutzen die elektronische Akte?

Mussa: Leider nur sehr wenige. Von den rund 73 Millionen gesetzlich Versicherten haben 530 000 eine elektronische Patientenakte.

Woran liegt’s?

Mussa: Dass es die elektronische Patientenakte überhaupt gibt, ist wenig bekannt. Wir wissen außerdem, dass viele Leistungserbringer dem Ganzen noch skeptisch gegenüberstehen. Auch wegen technischer Anlaufschwierigkeiten.

Welche Vorteile hat denn die Speicherung meiner Patientendaten?

Mussa: Zunächst einmal, dass ich selbst einen Überblick über meine Krankheitshistorie habe. Und im zweiten Schritt, dass jede behandelnde Ärztin, jeder Arzt, jedes Krankenhaus – sofern ich das zuvor erlaubt habe – Zugriff darauf hat. Bleiben wir beim Schlaganfall: Ich habe einen Schlaganfall, werde ins Krankenhaus eingeliefert, und die Ärzte können sofort sehen, welche Vorerkrankungen ich habe, welche Blutgruppe, welche Medikamente ich nehme. Das spart unglaublich viel Zeit und führt am Ende zu einer optimierten Behandlung.

Was kann gespeichert werden?

Mussa: Alles. Von Röntgenaufnahmen und persönlichen Erklärungen über Kassen-Abrechnungsdaten und Medikationsplänen bis hin zum Mutterpass, Impfpass, Zahnbonusheft.

Das klingt schon ganz gut, trotzdem sind andere europäische Länder hier schon viel weiter. Wie kann das sein?

Mussa: Andere Länder sind nicht so skeptisch und haben die Vorteile stärker im Blick. In Deutschland wird viel über den Datenschutz diskutiert und wenig über den Nutzen. Wir verfügen über Millionen von Daten, allerdings können die im Moment noch nicht so in der Patientenakte gespeichert werden, dass man gut damit arbeiten kann. Man kann Dokumente hinterlegen, das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Man muss keine Akten mehr rumtragen. In einem nächsten Schritt müssen diese Daten strukturiert vorliegen, dann könnte man wie im Internet über Suchbegriffe in der Akte suchen, und auch die behandelnden Personen könnten besser damit arbeiten.

Wie läuft’s mit dem elektronischen Rezept?

Mussa: Das wird von der gematik, der zentralen Plattform für digitale Anwendungen im deutschen Gesundheitswesen, seit einem Jahr getestet, und ab September werden alle Apotheken in der Lage sein, E-Rezepte einzulösen.

Was bringt mir das elektronische Rezept?

Mussa: Chronisch Kranke können etwa Folgerezepte direkt in der Apotheke abholen oder sich bringen lassen, ohne in die Praxis gehen zu müssen. Auch bei online- oder telefonischer Behandlung können Rezepte übermittelt werden. Ich kann digital abfragen, ob meine Stammapotheke das Medikament vorrätig hat bzw. das E-Rezept direkt an eine Bestellapotheke weiterleiten. Wenn das E-Rezept künftig mit meiner Patientenakte verknüpft wird, kann abgeglichen werden, ob sich das Medikament mit anderen Verschreibungen verträgt oder ob ich eventuell eine Allergie gegen einen Wirkstoff habe.