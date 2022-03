Werbung für das Kulturerbe

Stuttgart. Mit bisher sieben Stätten des Unesco-Weltkulturerbes ist das Land Baden-Württemberg reich gesegnet – in ganz Deutschland sind es in den übrigen 15 Bundesländern 44 weitere. Jetzt hat die Landesregierung ein Förderprogramm aufgelegt, das vor allem darauf abzielt, diese sieben Stätten zu einem Paket zu verschnüren und einheitlich zu präsentieren. Daneben soll die Vermittlung verbessert werden – dazu gehört auch eine stärkere Förderung des Tourismus. Das kündigte die zuständige Ministerin Nicole Razavi (CDU) in Stuttgart an.

Das älteste Weltkulturerbe im Südwesten sind die sechs Eiszeithöhlen im Ach- und im Lonetal, in denen die frühesten Kunstwerke der Menschheit entdeckt worden waren. Die jüngsten Bauten sind die Gebäude des Architekten Le Corbusier in Stuttgart. Weiter gehören dazu: das Kloster Maulbronn, die Insel Reichenau, 15 Pfahlbau-Orte in Oberschwaben und am Bodensee, der römisch-germanische Grenzwall des Limes sowie seit dem vergangenen Jahr die Badekultur der Stadt Baden-Baden.

Jüngstes Weltkulturerbe des Landes: die Badekultur in Baden-Baden.

Bei dem Förderprogramm gehe es darum, stättenübergreifend auf die unschätzbare Bedeutung des Weltkulturerbes hinzuweisen und Einheimische wie Gäste zum Besuch zu animieren, sagte Razavi. Zunächst hat das Land 250 000 Euro zur Verfügung gestellt, um die zuletzt hinzugekommenen beiden Stätten – die Eiszeithöhlen und Baden-Baden – bekannter zu machen. Künftig soll jährlich ein niedriger einstelliger Millionenbetrag im Haushalt eingestellt werden. STZ

