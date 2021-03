  Wenn Kretschmann Eisenmann in Schutz nimmt

Einen weitgehend sachlichen Schlagabtausch lieferten sich die Spitzenkandidaten der Parteien in der Elefantenrunde des SWR. Heftig angegangen wurde allerdings CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann. Andreas Stoch, SPD-Spitzenkandidat und ihr Vorgänger im Kultusministerium, gab ihrer Politik die Note 6. Da nahm sie sogar Grünen-Regierungschef Winfried Kretschmann mit einem allerdings zwiespältigen Satz in Schutz. Er sei selbst Lehrer gewesen und könne sich nicht erinnern, dass er jemals eine 6 verteilt hätte: „Ein bisschen was kann jeder.“ In der anschließenden Expertenrunde sah Karsten Kammholz (Bild) , Chefredakteur des „Mannheimer Morgen“, Eisenmann in der Defensive: „Auch als Angreiferin hat sie nicht die beste Figur gemacht.“ Im breiten Themenspektrum des letzten Showdowns vor der Wahl sei Bildungspolitik zu kurz gekommen. „Das war ein enttäuschender Abend für Eltern und Lehrer“, sagte Kammholz.

Für Joachim Dorfs, den Chefredakteur der „Stuttgarter Zeitung“, war Kretschmann der Sieger der Elefantenrunde. Der Ministerpräsident habe souverän gewirkt. Auch Katja Korff von der „Schwäbischen Zeitung“ sieht den Grünen als Favoriten: „Das Momentum ist gegen die CDU.“ pre