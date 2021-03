Mainz. Sowohl in Rheinland-Pfalz als auch im Saarland dürften in diesem Jagdjahr deutlich weniger Wildschweine geschossen worden sein als im Rekordjahr davor. Experten nennen als einen Faktor dafür Corona-Auflagen, die beispielsweise private Bewegungsjagden schwieriger machten. Der große Bestand an Schwarzwild sorgt Landwirte, die über Schäden durch die Paarhufer klagen. Auch Umweltverbände sind nicht grundsätzlich gegen Jagd. Sie betonen, dass Wildschweine nicht nur schädlich seien, sondern für den Wald sehr wichtig sein könnten.

Pferdezüchter Clemens Gessner im saarländischen Nohfelden ist sauer, wenn er den Zustand einiger seiner Wiesen betrachtet. Dort, wo ab Mai eigentlich seine Isländer grasen sollten oder er Heu machen wollte, haben Wildschweine den Untergrund komplett verwüstet. „Das Problem hat wirklich zugenommen“, sagt er. „Die Schweine werden immer mehr und die Schäden immer größer.“ Er wünscht sich, dass Jäger im Kampf gegen das Schwarzwild noch rigoroser vorgehen. „Die Erfahrung hat doch gezeigt: Wenn man mal welche wegschießt, verziehen sie sich.“

Schon jetzt scheint klar, dass die Jagdstrecke in dem bald ablaufenden Jagdjahr längst nicht so hoch ausfallen wird wie 2019/2020: Geschäftsführer Johannes Schorr von der Vereinigung der Jäger des Saarlandes erwartet „deutlich weniger“ Abschüsse – unter anderem deshalb, weil wegen Corona-Auflagen viele private Bewegungsjagden nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen stattfanden. Auch ziehe sich das Wild wegen der vielen Spaziergänger und Freizeitsportler zurück.

Verlässliche Zahlen im Sommer

Erste Ergebnisse zeigten, dass die Rekordstrecke von Wildschweinen „nicht im Entferntesten wiederholt werden kann“, sagt Landesjägermeister Josef Schneider. Damals waren mehr als 13 100 Stück Schwarzwild verbucht worden. Mit 5,11 Stück je 100 Hektar habe das Saarland bundesweit erstmals den Spitzenwert eingenommen – vor den Rheinland-Pfälzern mit 5,04.

Auch der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz erwartet nach einem „absoluten Rekord“ mit über 100 000 Abschüssen im Vorjahr nun einen Einbruch. „Wir hoffen, dass es trotz aller Corona-Beschränkungen trotzdem ein erfolgreiches Jahr war“, sagt Sprecher Günther D. Klein. Es sei wichtig gewesen, dass die Ausgangssperre für Jäger, wenn sie zum nächtlichen Ansitz gingen, nicht gilt.

Verlässliche Zahlen erwarten die Landesjagdverbände im Sommer. Für Klein ist schon klar, dass vieles in diesem Jagdjahr auf der Strecke geblieben ist – so sei das gesellige Beisammensein aufgrund Corona unmöglich gewesen. lrs