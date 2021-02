Stuttgart. In Baden-Württemberg sind 2020 weniger Menschen im Straßenverkehr zu Schaden gekommen als in den Jahren zuvor. Mit 330 Verkehrstoten gab es den niedrigsten Wert im Südwesten seit Einführung der amtlichen Unfallstatistik 1953, wie Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag mitteilte. „Freilich haben auch die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie dazu beigetragen“, fügte Strobl hinzu. Homeoffice, Lockdown und Kontaktbeschränkungen hatten entscheidend dazu geführt, dass 2020 weniger Menschen im Straßenverkehr unterwegs waren.

Insgesamt habe es im vergangenen Jahr mit fast 270 000 registrierten Verkehrsunfällen einen Rückgang um fast 18 Prozent im Vergleich zu 2019 gegeben. Die Anzahl der verletzten Personen lag bei etwa 39 600 und ging somit über 15 Prozent zurück. Allerdings gehörte das Fahren mit überhöhtem Tempo auch 2020 zu den entscheidenden Gründen, die zu tödlichen Unfällen geführt haben. „Insgesamt verloren im letzten Jahr 131 Menschen ihr Leben, weil ein Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs war“, so Strobl. Damit sei 2020 mehr als jeder dritte tödliche Verkehrsunfall auf überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen gewesen. lsw