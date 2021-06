Weniger Maske, mehr Freiheiten

Wiesbaden. Lange hat die hessische Landesregierung die Corona-Verordnungen unangetastet gelassen. Gemäß seinem immer wieder verkündeten Leitsatz „Hessen bleibt besonnen“ ließ sich Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) auch von Öffnungsschritten der benachbarten Bundesländer nicht beirren. Bis am Dienstag hielt er an dem Mitte Mai zusammen mit der Notbremse des Bundes in Kraft getretenen Zwei-Stufen-Plan mit vorab bestimmten Lockerungen fest.

AdUnit urban-intext1

Die Maskenpflicht wird in Hessen deutlich gelockert, sie gilt ab Freitag in erster Linie nur noch für Busse, Bahnen und beim Einkauf in Geschäften. © dpa

Doch kurz vor dessen Auslaufen am kommenden Samstag ist es jetzt soweit: Das Corona-Kabinett in Wiesbaden hat die weitreichende Aufhebung der Beschränkungen beschlossen. Selbst Prostitution wird wieder möglich. Und die Maskenpflicht gilt schon ab Freitag in erster Linie nur noch für Busse und Bahnen sowie das Einkaufen.

Inzidenz unter 10

Schließlich liege die Inzidenz landesweit nur noch bei 9,2 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen und in allen Landkreisen und Großstädten deutlich unter 50, begründet der Regierungschef den Richtungswechsel und sagt: „Ab Freitag wird eine weitgehende Rückkehr zu mehr Normalität möglich.“

Nach den Beschlüssen der zuständigen Minister entfällt dann die Maskenpflicht im Freien und auch weitgehend in den Schulen, zudem sind ab Ende der Woche wieder Treffen mit mehr Personen sowohl draußen als auch in Innenräumen möglich. Auch das Singen in Kirchen wird laut Bouffier mit der neuen Verordnung wieder zugelassen.

AdUnit urban-intext2

Zudem entfallen die meisten Beschränkungen in der Kultur und im Sport. Und für die wegen der Pandemie bei Weitem am längsten verbotene Prostitution gelten dann nur noch Testpflicht, Hygienevorgaben und Kontaktdatenerfassung als Vorgaben.

Gruppen-Öffnung in Kitas

Aber ganz weicht Bouffier dann doch nicht von seinem Kurs der Behutsamkeit ab und betont zugleich, die Pandemie sei noch nicht vorbei. Man müsse gerade mit Blick auf die sich ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus dafür Sorge tragen, dass es nicht zu einer neuen Infektionswelle und dann im Herbst wieder zu einer Rückkehr zu Schließungen und umfassenden Beschränkungen komme.

AdUnit urban-intext3

Deshalb könne man auch den Rufen nach vollständiger Aufhebung der Schutzmaßnahmen nicht Folge leisten. Vor allem im öffentlichen Nahverkehr und an den Bahnhöfen sowie in den Geschäften bleibe es daher bei der Maskenpflicht. In den Schulen soll der Mund- und Nasenschutz dagegen nur noch in den Fluren, auf Treppen und bis zum Platz in den Klassenräumen gelten, nicht mehr aber auf dem Schulhof oder während des Unterrichts. Im Übrigen bleibe es bei der Präsenzpflicht in den Schulen, es sei denn, dass in der jeweiligen Einrichtung neue Infektionsfälle auftreten.

AdUnit urban-intext4

Sozialminister Kai Klose (Grüne) kündigt auch eine weitreichende Lockerung in den Kitas an, die ab 5. Juli vom Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen in den normalen Regelbetrieb mit vollem Betreuungsanspruch der Eltern für ihre Kinder übergehen sollen. Dann wird auch die Vorschrift fallen, dass die Kinder nur in ihren Gruppen bleiben müssen und diese nicht mehr gemischt werden dürfen.

Eine Maskenpflicht für Kinder und Erzieherinnen oder Erzieher gibt es nicht mehr, sie gilt nur noch für Besucher. Generell ruft Klose die Hessen aber weiter zur Einhaltung der Abstands-, Hygiene- und Lüftungsregeln auf. Auch das Impfen sei von enormer Wichtigkeit, der Minister nennt es die stärkste zur Verfügung stehende Waffe im Kampf gegen das Virus.

Der auch für Gesundheit zuständige Klose berichtet, dass die zuerst in Indien festgestellte Delta-Variante auch in Hessen immer mehr an Bedeutung gewinne. Es gebe Hinweise, dass sie schon für 20 Prozent der Neuinfektionen verantwortlich sei. Er und Bouffier warnen, diese Virusmutation sei deutlich ansteckender und verbreite sich schneller als die bisherigen Varianten. Die örtlichen Gesundheitsämter könnten daher, wo nötig, auch wieder Verschärfungen der Regeln veranlassen.

Ansonsten gelte das neue Corona-Konzept aber landesweit, erst bei einem Anstieg der Inzidenzen über 50 kommt es nach dem neuen Eskalationskonzept wieder zu Verschärfungen in den einzelnen Landkreisen oder Großstädten. Treffen bis 25 Personen sind zunächst ohne Auflagen möglich, erst ab 26 gelten sie als Versammlungen – mit entsprechenden Auflagen.