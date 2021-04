Weniger Fehler bei der Behandlung

Frankfurt/Mainz. Die Zahl anerkannter ärztlicher Behandlungsfehler ist im vergangenen Jahr in Hessen auf 93 gesunken. Im Jahr zuvor waren es 115, wie die Landesärztekammer am Mittwoch mitteilte. Bei der Gutachter- und Schlichtungsstelle der Landesärztekammer seien im vergangenen Jahr 858 Anträge wegen vermuteter Behandlungsfehler gestellt worden, 872 seien es im Vorjahr gewesen. Die Corona-Pandemie habe keine negativen Auswirkungen gehabt, wie die Zahlen zeigten. Die meisten Vorwürfe betrafen auch 2020 die Fachgebiete Orthopädie, Unfallchirurgie, Allgemeinchirurgie, Handchirurgie und Neurochirurgie sowie Innere Medizin.

In Rheinland-Pfalz haben 375 Patienten im vergangenen Jahr den Schlichtungsausschuss angerufen. Das waren 45 Bürger weniger als im Jahr zuvor, wie die Landesärztekammer am Mittwoch in Mainz mitteilte. In 67 Fällen – 21,3 Prozent der 2020 entschiedenen Fälle – bestätigte der Ausschuss aus Juristen, Ärzten und Patientenvertretern einen Behandlungsfehler. 2019 galt das für 18 Prozent.

Die meisten Behandlungsfehler gab es in Rheinland-Pfalz 2020 im OP. © dpa

Die meisten Behandlungsfehler in den Krankenhäusern betrafen Operationen (30), gefolgt von bildgebender Diagnostik und allgemeiner Diagnostik (je 7 Fälle). Rund zwei Drittel aller Anträge betrafen die Krankenhäuser – vor allem die Unfallchirurgie (95 Fälle). Gefolgt von Allgemeinchirurgie (29 Fälle) und Innere Medizin (21 Fälle). Die Unfallchirurgie verursachte auch im ambulanten Bereich die meisten Beschwerdefälle (11), dicht gefolgt von den Hausarztpraxen (10).

In den meisten Fällen seien die Entscheidungen des Schlichtungsausschusses akzeptiert und der Streit beigelegt worden, berichtet die Landesärztekammer. lhe/lrs

