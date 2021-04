Weniger Erwerbslose

Stuttgart/Mainz. Trotz der andauernden Corona-Pandemie sinkt die Arbeitslosigkeit im Südwesten weiter leicht. Im April waren in Baden-Württemberg 265 261 Menschen ohne Job – das waren 6273 Frauen und Männer weniger als noch im März, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank im Monatsvergleich um 0,1 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent. Stichtag für die Erhebung der Daten war der 13. April. Die Arbeitslosenzahlen waren bereits in den Monaten Februar und März leicht gesunken. Noch im Januar waren rund 18 000 Menschen mehr ohne Job gewesen, die Arbeitslosenquote lag bei 4,5 Prozent.

Vor einem Jahr hatte die gerade einsetzende Pandemie die zuvor lange niedrigen Arbeitslosenzahlen bereits etwas nach oben getrieben, damals war die Quote von 3,4 Prozent im März 2020 auf 4,0 Prozent im April gestiegen. In den Jahren zuvor fiel die Arbeitslosigkeit im April stets deutlich niedriger aus, 2019 lag die Quote beispielsweise bei lediglich 3,1 Prozent.

Auch die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist erneut leicht zurückgegangen. Nach Angaben der Regionaldirektion waren im April 120 200 Frauen und Männer arbeitslos, 2500 oder 2,0 Prozent weniger als im März. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wurden 2800 Arbeitslose mehr gezählt (plus 2,4 Prozent).

Auch im März war die Arbeitslosigkeit in dem Bundesland saisonüblich leicht gesunken: Die Arbeitslosenquote lag im April bei 5,3 Prozent. Vor vier Wochen betrug sie 5,4 Prozent und vor einem Jahr 5,2 Prozent. lsw/lrs

