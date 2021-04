Wenig Lust auf Eisenmanns Job

Stuttgart. Im Hintergrund der gerade beginnenden Koalitionsverhandlungen glühen bei den Grünen offenbar die Drähte. Mitglieder kabeln ihren Wunsch nach oben, dass die eigene Partei in Baden-Württemberg endlich das Kultusministerium übernehmen soll. Aber die Grünen-Strategen um Regierungschef Winfried Kretschmann zaudern. Ihnen fehlt ein geeigneter Kandidat oder noch besser eine Kandidatin für das Amt, das viel Macht, aber auch viel Ärger garantiert. Auf der anderen Seite wäre die CDU als kleinerer Koalitionspartner durchaus bereit, die Zuständigkeit abzugeben – am liebsten im Tausch gegen das Wissenschafts- oder das Finanzressort.

Gemessen am Geld und der Zuständigkeit ist das Kultusministerium das wichtigste Ressort. Jeder vierte Euro aus dem Landeshaushalt fließt in die Schulen und die Kinderbetreuung, insgesamt zwölf Milliarden Euro. Kretschmann hat das Ressort trotzdem 2011 dem damaligen Partner SPD überlassen und 2016 der CDU. Nun sieht zum Beispiel die Landeschefin der Lehrergewerkschaft GEW die größere Regierungspartei am Zug. „Wir erwarten von den Grünen, dass sie ihre Positionen stärker durchsetzen“, sagt Monika Stein.

Viele GEW–Funktionäre haben mehr oder weniger offen im Wahlkampf gegen die amtierende Kultusministerin Susanne Eisenmann Partei ergriffen. Die erwarten jetzt, dass die Grünen in ihrem Sinne liefern. Stein kritisiert: „Die Grünen haben zugelassen, dass fünf Jahre eine konservative Bildungspolitik gemacht wurde.“ Weitere fünf Jahre dürften sie sich nicht wegducken, heißt es aus Steins Umfeld.

Kritik am „Weiter so“

Erste Enttäuschungen sind bereits entstanden. „Das klingt nach Weiter so“, kritisiert GEW-Geschäftsführer Matthias Schneider die Passagen zur Bildungspolitik im grün-schwarzen Sondierungspapier. „Keine grundlegenden Strukturdebatten“ versprechen sich Grüne und CDU da. Ein paar Modellversuche zum Verzicht auf Ziffernnoten in Grundschulen und den Ausbau der Gemeinschaftsschulen muss die CDU schlucken. Gemeinsam will man die Qualität der Bildung verbessern und eine „echte Digitalisierungsoffensive“ starten.

Während die Grünen bei ihrem Kernthema Klima und Umwelt schon im Sondierungspapier viele Projekte genau fixiert haben, passt das Bildungskapitel fast auf eine halbe Seite. Dabei gibt es drängende Probleme: In vielen Schulvergleichen ist Baden-Württemberg ins Mittelfeld abgerutscht – obwohl die Lehrerversorgung sich verbessert hat. In den vergangenen 20 Jahren ist die Zahl der Schüler um gut zehn Prozent gesunken, während es unverändert knapp 130 000 Lehrer gibt.

Eine Reform der Schulstrukturen wäre überfällig. Baden-Württemberg leistet sich mehr Schularten als andere Länder und eine Vielzahl von Minischulen. Das gilt für Grundschulen, aber noch mehr für Sonderschulen. In Stuttgart zum Beispiel konkurrieren elf Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) um 504 Schüler mit Lernschwächen. Gerade 13 Schüler lernen im kleinsten Zentrum.

Bei Schulschließungen gehen regelmäßig betroffene Eltern und Kommunalpolitiker auf die Barrikaden. Generell gilt Bildungspolitik nicht erst als vermintes Gebiet, seitdem Eisenmann als Spitzenkandidatin für die CDU eine schwere Schlappe eingefahren hat. Schüler, Eltern, Lehrer und sogar Großeltern, so die Analyse, ließen sich nie unter einen Hut bringen. Zusätzlichen Ärger bringt allen Kultusministern die Corona-Politik. Weil das die Grünen ähnlich sehen, wird das einflussreiche Ressort gerade wie eine heiße Kartoffel herumgereicht.

Noch ist die Ressortverteilung zwischen Grünen und CDU nicht ausgehandelt. Kretschmann beschäftigt sich aber offenbar mit der Frage. In kleiner Runde hat er dem Vernehmen nach die Frage gestellt, ob die Grünen das Ressort auch mit einem externen Fachmann besetzen können.