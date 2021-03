Wendlingen. Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung eines 13 Jahre alten Mädchens in Wendlingen (Kreis Esslingen) fahnden Ermittler nach einem flüchtigen weiteren Verdächtigen. Der Heranwachsende sei identifiziert und soll an der Tat beteiligt gewesen sein, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Details zum mutmaßlichen Tatanteil konnte ein Polizeisprecher nicht nennen.

Mädchen von Freund separiert

Zwei der vier bereits inhaftierten jungen Männer kamen wieder auf freien Fuß. Der Tatverdacht gegen einen 17-jährigen Italiener bestätigte sich nicht. Der Haftbefehl gegen einen ebenfalls 17 Jahre alten Deutschen wurde außer Vollzug gesetzt.

Am vergangenen Mittwoch waren zunächst vier tatverdächtige junge Männer zwischen 16 und 19 Jahren in Untersuchungshaft gekommen. Die Tatverdächtigen sollen in einer S-Bahn die 13-Jährige und ihren Freund zum Aussteigen gezwungen, voneinander getrennt und die 13-Jährige vergewaltigt haben. Der Begleiter des Mädchens konnte den Notruf verständigen. Die Polizei ermittelt weiterhin wegen Verdachts der gemeinschaftlichen Vergewaltigung. lsw