Mainz. Mehr als zwei Wochen vor der rheinland-pfälzischen Landtagswahl am 14. März hat die amtierende Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen einer Umfrage zufolge weiter die Mehrheit. Wäre am kommenden Sonntag Landtagswahl, bliebe jedoch die oppositionelle CDU mit 31 Prozent stärkste Kraft, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten „PoliTrend“ des SWR-Politikmagazins „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ hervorgeht. Im Vergleich zur vorangegangenen Umfrage im Januar 2021 verlören die Christdemokraten allerdings zwei Prozentpunkte.

Malu Dreyer ist populärer als ihr Herausforderer Christian Baldauf. © dpa

Die Sozialdemokraten könnten laut aktueller Befragung zwei Prozentpunkte zulegen und kämen auf 30 Prozent. Die Grünen würden im Vergleich zum vorherigen „PoliTrend“ drei Prozentpunkte verlieren und erreichten zwölf Prozent. Die mitregierende FDP würde einen Punkt gewinnen und sieben Prozent erzielen. Die AfD gewönne einen Prozentpunkt und käme auf neun Prozent, die Linke würde mit unveränderten drei Prozent den Einzug in den Landtag verpassen. Könnten die Wahlberechtigten die Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten direkt wählen, würden sich 56 Prozent für Amtsinhaberin Malu Dreyer (SPD) entscheiden. 28 Prozent würden ihre Stimme Christian Baldauf von der CDU geben.

Laut „PoliTrend“ trauen die Bürger am ehesten der SPD zu, Rheinland-Pfalz gut durch die Corona-Krise zu führen (38 Prozent). Es folgt die CDU mit 25 Prozent.