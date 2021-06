Wein, Wald und Getreide lieben Löss

Vogtsburg. Den Titel „Boden des Jahres“ haben Experten dem Löss verliehen. Er ist für eine Vielfalt an Tieren und Pflanzen ebenso wichtig wie für die Welternährung: Auf Lössböden wächst weltweit schätzungsweise 80 Prozent des Getreides. In Deutschland gedeihen auf Lössbodenarten auch Zuckerrüben und Mais besonders gut, im Rheingau, in Rheinhessen, in der Pfalz und im Kaiserstuhl zudem die Weinreben. Steht Wald auf Lössböden, dann wachsen dort besonders schöne Buchen und Eichen. Auch viele Tiere lieben Lössböden, vom Regenwurm bis zum Feldhamster.

In der Erdgeschichte, während der Eiszeiten, entstanden Lössböden, wenn mehlartiger Schluff und feinster Sand aus Flussauen vom Wind weggetragen und beispielsweise an Berghängen wieder abgelagert wurde. In Teilen Asiens finden diese Verwehungen und Ablagerungen bis heute statt, erklären die Experten vom Kuratorium Boden des Jahres. Eingelagerter Kalk und Gesteinsbruchstückchen sorgen für die Stabilisierung der Schichten.

Überbleibsel der Eiszeit

Einen Blick unter die Oberfläche von Lössböden können Interessierte im Vogtsburger Ortsteil Bickensohl am Kaiserstuhl tun. Dort gibt es einen Löss-Rundwanderweg, sieben Kilometer unter anderem durch eindrucksvolle Hohlwege. Bis zu 20 Meter sind diese tief. „Im Schatten dieser Lösswände stellt sich fast so was wie ein andächtiges Gefühl ein“, berichten Wanderer.

In der Eiszeit wehten die Lössablagerungen vom Rhein gegen den Schwarzwald und schichteten sich dort bis zu 60 Meter hoch. Vom chinesischen Lössplateau sind Schichthöhen von bis zu 400 Metern bekannt.

Löss kommt auf allen Kontinenten außer der Antarktis vor. Etwa zehn Prozent der Landoberfläche der Erde sind mit Löss bedeckt, wie die Wissenschaftler erklären. In Nord- und Südamerika prägen sie Prärie und Pampa, in China die Region am Gelben Fluss.

Doch: „Wir vernichten Zug um Zug und Jahr für Jahr die wichtigste Ressource unserer Ernährung“, beklagen die Wissenschaftler, die im Kuratorium mitwirken. Lössböden, die beispielsweise mit zu schweren Erntemaschinen befahren werden, neigen zur Verschlämmung und in Hanglagen zur Erosion. Dann nimmt ihre Dicke rasch ab. Und noch immer fehle ein wirksames Konzept, um den Flächenverbrauch auf wertvollen Böden effektiv einzuschränken. Das Kuratorium sieht „bislang keinen zukunftsfähigen Ansatz zum Schutz unserer Böden“.

Labiler wird die Situation beim Löss zudem durch milderes Klima. Das fördert die Entkalkung, Verbraunung und Verlehmung des Lösses. Mit der jetzigen Ernennung zum „Boden des Jahres“ will das Kuratorium für Chancen und Gefahren im Umgang mit den Lössböden sensibilisieren. epd

