Watvögel pausieren auf dem Weg nach Süden

Mainz. Besondere Gäste halten sich im Spätsommer an den Ufern von Weihern und Flüssen in Rheinland-Pfalz auf. Elegante Silberreiher und kleine Strandläufer haben einen Rastplatz im Westerwald gefunden. Auch im Laubenheimer Ried bei Mainz hat ein einsamer Alpenstrandläufer die Reise in den Süden unterbrochen und pickt im Uferschlamm eines Weihers nach Nahrung.

Dieser kleine Vogel mit langem Schnabel gehört zur Vogelordnung der Regenpfeiferartigen, die auch als Watvögel oder in der Fachsprache als Limikolen bezeichnet werden. Seinen Namen hat der Alpenstrandläufer nicht von dem zentralen europäischen Gebirge, sondern von einer ebenfalls als Alpen bezeichneten Bergregion in Lappland. Dort und in anderen Regionen am Rand der Arktis brüten die Alpenstrandläufer. Auf dem Weg nach Süden machen sie Pause in Rheinland-Pfalz.

Die Limikolen ziehen von März bis Oktober in den Süden. „Es gibt zwischen den Arten Überlappungen“, erklärt Christian Dietzen von der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR). In Rheinland-Pfalz könnten sich dann nord- und südwärts ziehende Arten gewissermaßen begegnen, erklärt Dietzen. „Das größte Artenspektrum findet man bei uns Ende April bis Mai und im August/September.“ Im Herbst blieben die Vögel öfter und länger an ihren Rastplätzen als im Frühjahr.

Bestände gehen zurück

Angewiesen sind die Limikolen dort auf Feuchtgebiete mit Flachwasserzonen und wenig bewachsenen Uferrändern, etwa Schlammflächen oder auch Kiesbänke. Wenn im Sommer der Wasserstand von Seen, Teichen und Flüssen üblicherweise sinkt, bieten sich dort für die Vögel zur Hauptzugzeit im Herbst gute Rastmöglichkeiten mit reichlich Nahrung. Auch künstlich angelegte Gewässer wie der Dreifelder Weiher im Westerwald können geeignet sein – aber nur dann, wenn der Wasserstand entsprechend abgesenkt wird.

An den Rastplätzen kann am Anteil diesjähriger Vögel, also der in diesem Jahr geschlüpften Jungvögel, geschätzt werden, wie der Bruterfolg war. „Vor allem die Strandläufer zeigen nur noch sehr selten größere Jungvogeleinflüge, so dass hier von anhaltend schlechtem Bruterfolg auszugehen ist und die Bestände zurückgehen“, hat Dietzen beobachtet, der als Landeskoordinator für das Vogelmonitoring Rheinland-Pfalz zuständig ist. „Die Bestände vieler Limikolen sind in den letzten 20 Jahren stark eingebrochen“, sagt Lisa Eichler von der Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. „Arten wie Kiebitz, Uferschnepfe, Großer Brachvogel, Bekassine sind stark bedroht, nehmen weiter ab.“

Nötig sei ein konsequenter Flächenschutz und ein Management von Feuchtgebieten, sagt Lisa Eichler. Als Beispiel nennt sie das in einer Senke im Werra-Tal gelegene Vogelschutzgebiet Rhäden bei Obersuhl (Kreis Hersfeld-Rotenburg). Dort finde eine gezielte Regulation des Wasserstandes statt, indem zur Zugzeit hohe Wasserstände abgesenkt würden. „Auf diese Weise können die Limikolen von den entstehenden Schlammflächen profitieren.“

Sorgen bereitet vor allem auch die fortschreitende Klimakrise. Die Klimamodelle prognostizieren für die meisten Arten eine Verschiebung der Brutgebiete nach Norden. „Bei Arten, die bereits jetzt ganz im Norden brüten, ist da natürlich wenig Spielraum“, sagt Dietzen. „Und unter dem arktischen Eis gibt es kein Land.“ lrs