Ungeimpfte Jugendliche, die auf Shopping-Tour mit ihrer Clique vor Modegeschäften abgewiesen werden oder nur mit ihrem Schülerausweis nicht mehr in die Pizzeria dürfen und Kinderchöre, die ihren Betrieb einstellen - seit Inkrafttreten der Alarmstufe werden ungeimpfte Kinder und Jugendliche wieder an einigen Orten von der Teilhabe am öffentlichen Leben ausgeschlossen. Wir klären, wo derzeit

...