Warnstreiks bei der Deutschen Post - auch Briefzentrum Mannheim wird bestreikt

Baden-Württemberg. Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post ruft die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag erneut zu ganztägigen Warnstreiks aus – seit Beginn der Frühschicht wird auch das Briefzentrum in der Mannheimer Turbinenstraße bestreikt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Briefzentrum findet die stationäre Bearbeitung, Sortierung und die Vorbereitung der Briefsendungen zur Verteilung an die jeweiligen Zustellstützpunkte für die gesamte Rhein-Neckar-Region statt.

Arbeitsniederlegungen mit dem Schwerpunkt in der Brief-, Paket- und Verbundzustellung und punktuell in den Brief- und Paketzentren (Verteilzentren) finden in Baden-Württemberg außerdem in den Regionen Stuttgart, Ebersbach an der Fils, Wernau, Villingen-Schwenningen, teilweise Südbaden, Zollernalb und Reutlingen statt.

Die Arbeitgeber hatten in der zweiten Tarifverhandlungsrunde in der vergangenen Woche deutlich gemacht, dass sie nicht bereit sind, die Reallohnverluste ihrer Beschäftigten auszugleichen. Verdi fordert für die Tarifbeschäftigten eine Entgelterhöhung von 15 Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten und eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 200 Euro pro Monat .