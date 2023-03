Warnstreiks an Flughäfen im Südwesten begonnen- Flugausfälle und Wartezeiten (

Baden-Württemberg. Die Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi an den Flughäfen Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden haben wie angekündigt in den frühen Morgenstunden begonnen. "Es läuft zwar jetzt erst an, aber wir sehen schon, dass es ein voller Erfolg wird", sagte der bei Verdi in Baden-Württemberg für die Luftfahrt zuständige Jan Bleckert am Freitag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wegen des Warnstreiks findet in Stuttgart kein regulärer Flugbetrieb statt, wie der Flughafen bereits im Vorfeld mitteilte. Rund 20 000 Passagiere seien betroffen. Der Airport empfahl, sich bei der Fluglinie zu informieren und nicht zum Flughafen zu kommen. Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden sollten die Flugzeuge hingegen abheben. Es könne jedoch zu längeren Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen kommen, sagte Geschäftsführer Uwe Kotzan.