Waldbesetzerin der Kritik

Vogt/Stuttgart. Die Waldbesetzung durch Klimaaktivisten im Kreis Ravensburg sorgt für Kritik aus der Opposition im Landtag. Die Landesregierung riskiere, durch ihre abermalige Untätigkeit einen Präzedenzfall für die Region und das gesamte Land zu schaffen, teilte der agrarpolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Klaus Hoher, am Dienstag in Stuttgart mit. Wenn eine Versammlung aufgelöst werden müsse, solle dies zeitnah durchgesetzt werden und dürfe sich nicht über Wochen hinziehen. Ansonsten würden in Zukunft immer mehr Aktivisten die gleichen Rechte für sich reklamieren und darauf setzen, dass der Staat schon nicht eingreifen werde, so Hoher weiter.

Aus Sicht der FDP stößt die vom baden-württembergischen Umweltministerium beschworene „Verständigungspolitik“ in diesem Fall an ihre Grenzen, wie FDP-Politikerin Gabriele Reich-Gutjahr anfügt.

Seit Ende Februar besetzen Klimaaktivisten Teile des Altdorfer Walds bei Vogt im Kreis Ravensburg. Sie haben dort mehrere Baumhäuser errichtet und wollen so den geplanten Abbau von Kies verhindern. Sollte das Camp geräumt werden, wollen sie sich auch festketten, wie die Waldbesetzer berichteten.

Auf einer Fläche von elf Hektar Wald soll in dem rund 10 000 Hektar großen Forst künftig Kies abgebaut werden. Mehrere Kiesgruben gibt es dort bereits. Die Klimaaktivisten beklagen sehen sowohl eine Gefahr für die Umwelt als auch für die Grundwasserversorgung. lsw

