Im ersten Drittel des Jahres schaut die Republik gebannt in den Südwesten. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz werden neue Landtage gewählt – ein wichtiger Stimmungstest mitten in der Corona-Krise. Doch nicht nur die Pandemie, auch unklare Verhältnisse in den Bundesparteien erschweren den Wahlkämpfern die Arbeit.

Wenigstens einen Hauch von Normalität wollen die Liberalen bieten.

...