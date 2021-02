Wiesbaden/Darmstadt/Kassel. Mit dem Start der Briefwahl kommende Woche beginnt im Wahlkampf für die Kommunalwahlen Mitte März in Hessen die heiße Phase. Die CDU will klar stärkste politische Kraft werden. Das gelte sowohl für die Städte als auch auf dem Land, sagte der Landesvorsitzende der Christdemokraten, Ministerpräsident Volker Bouffier, am Mittwoch in Wiesbaden. Die Partei peile ein Ergebnis von 30 Prozent an.

AdUnit urban-intext1

Die SPD-Landesvorsitzende Nancy Faeser nannte für ihre Partei keine konkrete Zahl. Sie rief die Wählerinnen und Wähler dazu auf, ihre Stimme per Brief abzugeben. Ihre Leitsätze zur Kommunalwahl hat die CDU in elf Kategorien eingeteilt. Diese reichten unter anderen von der Bildung über die Digitalisierung, den Arbeitsmarkt bis zum Klimaschutz. Zu den Schwerpunktthemen der Sozialdemokraten zählten die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum, gleichwertige Lebensbedingungen auf dem Land und in der Stadt sowie die Garantie für eine gute Kinderbetreuung.

Während im Land seit sieben Jahren Schwarz-Grün in einer stabilen Koalition regiert, geht es in den hessischen Kommunen teils bunter zu. Mal finden sich in den Stadtparlamenten Kenia-Bündnisse zusammen, mal wird mit wechselnden Mehrheiten entschieden. In den verschiedenen hessischen Regionen haben die Parteien außerdem unterschiedliche Hochburgen. Im Frankfurter Römer beispielsweise regiert eine Koalition aus SPD, CDU und Grünen. Dass diese Zusammensetzung eher „Zweckehe“ statt „Liebesheirat“ war, zeigten Streitigkeiten etwa über die Verkehrspolitik.

Zweckbündnis in Wiesbaden

Auch in der Wiesbadener Stadtverordnetenversammlung kooperieren SPD, CDU und Grüne eher miteinander. Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD) sagte vor wenigen Wochen dem „Wiesbadener Kurier“, das Bündnis habe viele seiner Ziele erreicht, vor allem im Sozialen und im Wohnungsbau. Er sagte aber auch: „Je mehr Beteiligte es gibt, desto fragiler wird ein Bündnis.“ Er sei der Meinung: „Eine Koalition wäre tragfähiger gewesen als eine Kooperation.“ Nach den Turbulenzen um seinen Amtsvorgänger hat Mende inzwischen wieder mehr Ruhe in die Wiesbadener Kommunalpolitik gebracht. Er hatte im Juni 2019 die Wiesbadener OB-Wahl gewonnen und die Amtsgeschäfte von Sven Gerich (SPD) übernommen.

AdUnit urban-intext2

In Darmstadt sind die Grünen seit 2011 stärkste Kraft in der Stadtverordnetenversammlung. Bei der vergangenen Kommunalwahl holten sie mit 29,7 Prozent der Stimmen das beste Ergebnis der etablierten Parteien in den hessischen Großstädten mit mehr als 100 000 Einwohnern. Das Regierungsbündnis mit der CDU hat dennoch nur eine Stimme Mehrheit. In der schnell wachsenden Stadt wollen die Grünen auf Klimaschutz und die Verkehrswende setzen.

Einbußen bei Landtagswahl 2018

Der Landkreis Fulda und die osthessische Stadt gelten als Hessens CDU-Hochburgen schlechthin. Sowohl bei der Wahl des Kreistags als der der Stadtverordnetenversammlung erhielten die Christdemokraten im März 2016 jeweils mehr als 46 Prozent der Stimmen. Allerdings büßte die CDU zuletzt bei den Landtagswahlen im Oktober 2018 bei den Landesstimmen kräftig ein. Am 14. März stellt sich auch der Fuldaer Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld (CDU) erneut zur Wahl. Sein einziger Gegenkandidat ist Jonathan Wulff, Fraktionsvorsitzender der SPD im Fuldaer Stadtparlament.

AdUnit urban-intext3

In Kassel wird mit wechselnden Mehrheiten regiert. Die rot-grüne Koalition war 2019 zerbrochen. Seitdem ist der Ton zwischen den früheren Koalitionspartnern schärfer geworden. SPD-Fraktionschef Patrick Hartmann will „deutlich zu machen, wie wir diese Stadt in den nächsten fünf Jahren mit den Menschen gemeinsam weiter entwickeln können“. Die Spitzenkandidaten der Grünen, Awet Tesfaiesus und Boris Mijatovic, erklärten: „Wir wollen mit denjenigen zusammenarbeiten, mit denen wir Kassel klimaneutral machen können.“

AdUnit urban-intext4

Mittelhessen gilt als ein Zentrum der rechten Szene im Bundesland. Es gibt hier mehrere Städte und Gemeinden, in denen die rechtsextreme NPD nach den vorangegangenen Kommunalwahlen in den Gemeindevertretungen oder Kreistagen sitzt. Die Partei hält unter anderem Mandate in Altenstadt, Wetzlar, Leun oder Büdingen. Experten erklären das vergleichsweise gute Abschneiden der Partei in der Region auch damit, dass einige ihrer Protagonisten hier zu Hause sind. lhe