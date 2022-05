Vorverkauf für 9-Euro-Ticket startet am Montag

Wiesbaden/Kassel/Frankfurt. Billige Tickets für den Öffentlichen Nahverkehr: Nach den Entscheidungen von Bundestag und Bundesrat beginnt in der kommenden Woche in Hessen flächendeckend der Vorverkauf für die 9-Euro-Tickets für Busse oder Regionalbahnen.

Die bundesweit gültige Monatskarte könne am kommenden Montag dann an den Fahrscheinautomaten gekauft werden, teilten Verkehrsverbünde wie der RMV und NVV sowie Städte mit. Auch die Bahn kündigte einen Verkaufsstart zum Wochenbeginn an. In Darmstadt und Umgebung will HEAG mobilo schon an diesem Samstag mit dem Verkauf beginnen. Und auch die Verkehrsgesellschaft Frankfurt VGF bietet das Ticket an ihren Automaten schon ab Samstag an. Direkt in Bussen oder via App sind die Tickets aber meist erst ab dem 1. Juni zu bekommen.

Die Monatskarte als Reaktion auf die stark gestiegenen Energiepreise soll es von Juni bis August geben. Am Donnerstag hatte hierfür der Bundestag, am Freitag der Bundesrat grünes Licht gegeben.

Gültigkeit

Das 9-Euro-Ticket wird als Papier- oder Handyticket angeboten. Es kann für die Monate Juni, Juli und August gekauft werden und ist personenbezogen und nicht übertragbar. Ein gekauftes Ticket gilt immer bis Ende des Monats. Es kann auch im Voraus für alle drei Monate gekauft werden. Fahren kann man bundesweit in allen Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen und Zügen des Nah- und Regionalverkehrs – egal ob von Deutscher Bahn oder anderen Anbietern. Nicht genutzt werden kann der Fernverkehr mit ICE, Intercity und Eurocity, die Flixzüge und Fernbusse. Das Ticket gilt nur für die 2. Klasse.

Grund

Mit der Maßnahme reagiert die Politik auf stark gestiegenen Energiepreise, nicht zuletzt wegen des Kriegs in der Ukraine. Darüber hinaus sei das 9-Euro-Ticket eine „Riesenchance“ für klimafreundliche Mobilität, erklärte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) zur Entscheidung im Bundestag.

Kapazitäten

Es gibt Befürchtungen zu übervollen Bussen und Bahnen. Da das Ticket in die Ferienzeit fällt, könnten viele Menschen es für Ausflüge nutzen. Die tatsächliche Nachfrage könne man wie alle anderen aber nicht abschätzen, heißt es beim NVV. Es sei davon auszugehen, dass besonders touristische Ziele ausgewählt würden. An den Wochenenden würden voraussichtlich größere Züge angeboten. „Aber das ist nicht überall möglich, weil Personal und zusätzliche Fahrzeuge immer Mangelware sind“, teilte der NVV mit. „Ergänzend zu den im Sommer extra angebotenen Freizeitlinien hat der RMV auf vielen Linien die Platzkapazitäten ausgeweitet“, so der RMV. lhe

