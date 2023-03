Vorsitzende des SWR-Landesrundfunkrats im Südwesten wiedergewählt

Baden-Württemberg. Der SWR-Landesrundfunkrat für Baden-Württemberg hat seine Vorsitzende Nicola May im Amt bestätigt. May gehört dem Beratungsgremium des öffentlich-rechtlichen Senders schon seit 2011 an. Im Herbst 2020 war sie zur Vorsitzenden des Landesrundfunkrats gewählt worden. May ist vom Landesverband des Deutschen Bühnenvereins in das Gremium entsandt.

Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Alexander Strobel gewählt, wie der Landesrundfunkrat am Freitag in Stuttgart mitteilte. Strobel vertritt den Landesjugendring Baden-Württemberg und ist seit Dezember 2020 Mitglied im Landesrundfunkrat. Vorgänger Kai Rosenberger hatte nicht mehr für das Amt kandidiert.

"Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht vor immensen Herausforderungen", sagte May der Mitteilung zufolge. Die Landessender stünden dafür, die Menschen in der Region zu hören und von ihnen als zuverlässige Informationsquelle wahrgenommen zu werden.

Der 64-köpfige Landesrundfunkrat berät den SWR-Intendanten, derzeit Kai Gniffke, sowie die Spitze des Landessenders bei der Gestaltung des Landesprogramms und befasst sich mit dem Haushaltsplan. Das Gremium wählt auf Vorschlag des Intendanten auch die Direktorin oder den Direktor des Landessenders, derzeit Stefanie Schneider.

Die Amtszeit der SWR-Gremienmitglieder beträgt fünf Jahre. Die Vorsitzenden und Stellvertreter werden jeweils für die Hälfte der Amtszeit gewählt.