Vorgaben für Schulen und Kitas werden restriktiver

Stuttgart. Das Land Baden-Württemberg will die Corona-Notbremse der Bundesregierung komplett umsetzen – und dabei auch bislang weitergehende Regelungen anpassen. Dies bestätigte gestern eine Sprecherin von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

So wird Baden-Württemberg auch die Ausgangssperre in Kreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 gemäß der Bundesvorgaben ab 22 Uhr beginnen lassen – eine Stunde später als in der aktuellen Corona-Landesverordnung. Ursprünglich wollte das Land an dem Beginn um 21 Uhr festhalten. Laut der Sprecherin habe eine rechtliche Überprüfung ergeben, dass eine Landesregelung vor Gericht eher gekippt werden könne. Hier erhoffe man sich von der bundesweit einheitlichen Regelung mehr Rechtssicherheit.

Vorsichtiges Vorgehen

Die Landesregierung ist wohl hier auch deswegen vorsichtig, weil der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim zum 11. Februar dieses Jahres bereits eine Ausgangsbeschränkung kassiert hatte, die seit 12. Dezember 2020 für ganz Baden-Württemberg gegolten hatte. Die jetzige bundesweite Regelung orientiert sich an den Werten in Stadt- und Landkreisen. Sie endet am Morgen um 5 Uhr.

Während es bei den Ausgangsbeschränkungen im Vergleich zur bisherigen Regelung eine leichte Lockerung gibt, werden mit der Corona-Notbremse die Vorgaben für die Schulen und Kitas restriktiver. Überschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert 165, dann wird ab dem übernächsten Tag der Präsenzunterricht verboten.

Auch die Kitas müssen schließen und dürfen nur noch eine Notbetreuung anbieten. Im Südwesten muss aktuell noch der Wert 200 überschritten werden, damit diese Regelung greift. Allerdings will das Land bei den Hochschulen nachsteuern.

Umgang mit Studienpraxis

Die Corona-Bremse des Bundes sieht vor, dass Hochschulen mit den Schulen gleichgesetzt werden. Laut Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) strebt das Land aber eine separate Regelung an, die es ermöglicht, dass unverzichtbare praktische Studieninhalte weiterhin möglich seien.

Veränderungen gibt es auch beim Einzelhandel. In Baden-Württemberg gilt aktuell die Vorgabe, dass ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 nur noch Click & Collect, also das Abholen von Waren, möglich ist. Dieser Wert wird in der Bundes-Notbremse auf 150 hochgesetzt.

Unter diesem Wert von 150 ist für die Händler, die geöffnet haben, Click & Meet möglich. Hier muss ein Termin vereinbart – und ein negativer Corona-Test muss vorgelegt werden. Derweil gab es in Baden-Württemberg am Mittwoch mehr als 4800 Neuinfektionen – der bislang höchste Tageswert während der Pandemie. Eine Sprecherin des Landesgesundheitsamts in Stuttgart erklärte, rund um die Osterfeiertage seien viele Praxen geschlossen gewesen – und es sei weniger getestet worden.

Britische Variante markant

Die Zahl der Tests habe erst wieder nach den Osterferien auf einem höheren Niveau gelegen.

Erst dann seien die vielen Personen getestet worden, die sich vor allem mit der britischen Variante (B 1.1.7) infiziert hätten.