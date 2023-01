Vorerst keine Räumung

Frankfurt. Im besetzten Waldgebiet im Frankfurter Osten gibt es zunächst keinen Polizeieinsatz zur Räumung des Gebiets. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, ist beim Frankfurter Verwaltungsgericht noch ein Verfahren anhängig. Das Gericht habe „die Erwartungshaltung formuliert, dass bis zu einer gerichtlichen Entscheidung über den Eilantrag von Vollziehungsmaßnahmen abgesehen wird.“ Der Einsatz sei daher zunächst ausgesetzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Räumung des Fechenheimer Walds ist ausgesetzt. © epd

Eine Sprecherin des Gerichts sagte, einer der Aktivisten in dem zur Rodung vorgesehenen Waldgebiet sei am Mittwochabend mit einem Eilantrag gegen das seit Ende vergangener Woche geltende Betretungsverbot vorgegangen. Vor einer Entscheidung wolle die zuständige Kammer noch Stellungnahmen des Landes Hessen und der Autobahngesellschaft einholen. Eine Entscheidung solle dann „möglichst schnell“ folgen.

Dem geplanten Ausbau der A 66 mit dem Riederwaldtunnel könnten im Frankfurter Osten rund 1000 Bäume zum Opfer fallen. Der Beginn der Räumung war zunächst in dieser Woche erwartet worden, auch wenn die Polizei aus einsatztaktischen Gründen keine näheren Angaben zum Zeitpunkt des Einsatzes machte. Der Weiterbau der A 66 und ihr Anschluss an die A 661 mit dem geplanten Tunnel sind seit den 1980er Jahren in Frankfurt ein viel diskutiertes Thema.

Neben dem Verfahren am Frankfurter Verwaltungsgericht ist noch ein Verfahren beim Verwaltungsgerichtshof Kassel anhängig. Eine Naturschutzorganisation fordert einen Aufschub der Rodung im Zusammenhang mit dem geschützten Eichenheldbockkäfer. lhe