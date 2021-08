Von Liebesbriefen und Diabetes

Darmstadt/Gießen/Kassel/Frankfurt. Die Wahrnehmung von Wissenschaft hat sich während der Pandemie auf die Corona-Forschung fokussiert. An Hessens Universitäten gab es derweil auch ganz andere, mutmachende Forschungsprojekte. Wir stellen Ihnen vier vor:

Liebesbriefe von Lieschen Müller: „Ich möchte Dich umschlingen und Deinen Atem trinken, jeden Schlag Deines Herzens spüren und mit Deinen Augen träumen.“ Was wie die Zeilen von einem berühmten Dichter klingt, stammt tatsächlich aus der Feder eines ganz „normalen“ Menschen. Entnommen ist das Zitat aus einem von 22 000 Liebesbriefen, die im Rahmen des von der TU Darmstadt koordinierten Projektes „Gruß und Kuss“ gesammelt, archiviert und digitalisiert werden, um sie später der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. „Mit dem Projekt wollen wir die Familien- und Alltagsgeschichten von Lieschen Müller und Otto Normalbürger sichern und die versteckten Stimmen hörbar machen, die sonst im Gegensatz zur Hochkultur nicht zu Wort kommen“, erläutert die Darmstädter Germanistin Andrea Rapp.

Die Grundlage dazu bietet das Liebesbriefarchiv, das die Koblenzer Sprachwissenschaftlerin Eva Lia Wyss vor 30 Jahren gegründet hat. „Ziel des Projektes ist es, Worte zu analysieren sowie Ausdruck und Aufbau zu untersuchen: Wie wird über Gefühle gesprochen, wie wird der Alltag organisiert?“, erläutert die Germanistin.

Immunstarke Garnelen: Forschende aus Gießen wollen eine nachhaltige Insekten- und Garnelenzucht aufbauen. „Hintergrund ist, dass riesige Flächen Mangrovenwälder für Zuchtanlagen in Asien zerstört werden“, erklärt Andreas Vilcinskas, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Bioressourcen und Sprecher des LOEWE-Zentrums für Insektenbiotechnologie & Bioressourcen. Allein in Thailand - mit rund 300 000 Tonnen jährlich der größte Garnelenproduzent weltweit – werden jedes Jahr 8000 bis 9000 Hektar Land in Zuchtbecken umgewandelt.

Zudem würden den Tieren Antibiotika und Wachstumshormone verabreicht, sagt Vilcinskas. Schließlich würden sie dann auch noch um den Erdball transportiert. In der Gießener Anlage, deren Bau noch in diesem Jahr beginnen soll, will der Zoologe Insekten züchten, die durch industrielle Nebenströme wie Resten aus Brauereien oder Apfelweilkeltereien ernährt werden. „Die Insekten wiederum dienen den Garnelen als Nahrung.“ Zudem soll das Immunsystem der Krebstiere gestärkt werden, damit sie keine Antibiotika mehr benötigen.

Tomaten-Saatgut ohne Patent: Um eine der beliebtesten Gemüsearten in Deutschland dreht sich alles bei dem ökologischen Freiland-Tomatenprojekt der Uni Kassel. Dabei züchten die Mitglieder des Netzwerkes um den Projektleiter Bernd Horneburg, darunter Wissenschaftler, Gärtnereien, Hobby-Gärtner und ein ökologischer Saatgut-Betrieb, „neue widerstandsfähige und schmackhafte Sorten mit optimaler Anpassung an die Anbaubedingungen und Ernährungsgewohnheiten“, erläutert der Biologe.

Ziel sei es, deren Samen zu gewinnen und ihn als Gemeingut zur Verfügung zu stellen. Der Fokus des Netzwerkes liegt auf der Entwicklung robuster und resistenter Sorten. „Mit der Cocktailtomate „Sunviva“ haben wir die weltweit erste Sorte mit der Open-Source-Saatgut Lizenz entwickelt.“ Entsprechend lizenzierte Sorten dürfen ohne Einschränkung vermehrt, verkauft, weitergegeben oder züchterisch bearbeitet werden, wenn dieses Recht weitergeben wird.

Blutzucker Messen ohne Piks: Damit Diabetiker künftig ihren Blutzuckerspiegel ohne den lästigen Piks in den Finger messen können, arbeiten Wissenschaftler der Frankfurter Goethe-Universität und der Universität Madrid an einem neuartigen Verfahren, einen hohen Blutzuckerspiegel ohne Blutabnahme zu bestimmen. Stattdessen wird dabei die Hautfalte zwischen Daumen und Zeigefinger mit elektromagnetischer Strahlung quasi durchleuchtet. „Je nachdem, ob die Patienten an Diabetes erkrankt sind oder nicht, hat die Strahlungswelle eine andere Wechselwirkung mit dem Gewebe“, erklärt Viktor Krozer vom Physikalischen Institut der Goethe-Universität.

Bisher ist für die Auswertung der Messergebnisse ein erfahrener Wissenschaftler nötig. „Künftig sollen Patienten aber keine komplizierten Daten erhalten, sondern einfach nur die Aussage, ob sie gesund sind oder an Diabetes leiden“, sagt Krozer. Deshalb arbeiten die Wissenschaftler an selbstlernenden Computerprogrammen, die die Daten interpretieren und auswerten. lhe