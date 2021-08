Voller Elan in halbvollen Kursen

Frankfurt. Die Tanzschulen in Hessen unterrichten wieder, aber die Freude über den Neustart ist getrübt. Der Aufwand ist höher, die Nachfrage geringer und über allem schwebt das Damoklesschwert, was Herbst und Winter bringen. Dass sie wieder arbeiten dürfen, macht Carsten Weber und Anja Hoepfner dennoch fast euphorisch. „Man merkt, dass die Leute total Bock haben, sich zu bewegen“, findet das Paar, das seit fast drei Jahrzehnten eine Tanzschule neben dem Bolongaro-Palast im Stadtteil Höchst betreibt.

Carsten Weber und Ehefrau Anja Hoepfner. © dpa

Beim Lindy Hop-Kurs an diesem Abend sind fast alle Teilnehmer von früher wieder da. Vor der Wiedereröffnung haben die beiden Virenfilter installiert, ein neues Buchungssystem angeschafft und neue Räume angemietet, damit sich die Gruppen nicht begegnen. Aktuell dürfen sechs Paare pro Kurs teilnehmen. Wenn die Lehrer für Korrekturen näher kommen, setzen sie die Maske auf. Die Paare dürfen ohne Maske tanzen, solange sie 1,5 Meter Abstand halten.

Nur ein Viertel bei Online-Kursen

Welche Regeln für Tanzschulen gelten, sei nicht genau definiert, erklärt der Allgemeine Deutsche Tanzlehrerverband (ADTV). Laut aktuell geltender Verordnung fallen Tanzschulen unter Sport. Unter Paragraf 20 finden sich aber nur wenige dürre Worte: „In Sportstätten ist die Sportausübung zulässig, wenn ein sportartspezifisches Hygienekonzept vorliegt.“

Manche Tanzschulen in Hessen haben schon im Juni wieder aufgemacht, als die ersten Lockerungen Freizeitsport in begrenztem Umfang unter strengen Auflagen wieder zuließen. Weber und Hoepfner haben bis August gewartet. „Im Juni waren im Postfach fast nur Kündigungen“, sagt Anja Hoepfner, „jetzt sind da lauter Anmeldungen“. Kurse gestrichen haben sie nicht, „aber wir starten mit der Hälfte des Kundenstamms“.

In den Monaten des Tanzverbots bot die Schule Online-Kurse an, aber nur ein Viertel machte mit und von Mal zu Mal wurden es weniger. Bei Kindern funktionierte es kaum – zu groß die Ablenkung zu Hause. Bei Erwachsenen scheiterte es oft an Platz oder Technik – die Lehrer wussten nie, ob die Paare nicht im Takt waren oder der Ton verzögert ankam, sahen entweder nur die Füße oder nur den Oberkörper.

Tanzveranstaltungen abgesagt

„15 Monate Corona haben unsere Branche ziemlich zerschmettert“, sagt die 58-Jährige. Finanziell kam die Tanzschule mit vier angestellten Lehrern und einer Auszubildenden gerade so über die Runden – dank der staatlichen Unterstützung. „Ohne diese Hilfe hätten wir direkt zumachen müssen.“ Laut Berufsverband Deutscher Tanzlehrer (BDT) gilt das für die meisten Tanzschulen in Hessen: Die finanzielle Lage sei „sehr schlecht“.

Wie viele Schulen überleben, hängt auch davon ab, ob die Schüler zurückkehren. „Einige werden nicht wiederkommen, weil sie Angst haben, mit anderen in einem Raum zu sein“, vermutet Weber. „Andere haben sich vielleicht ein anderes Hobby gesucht. Aber viele haben auch gemerkt, was ihnen gefehlt hat.“ Besonders schlimm sei die Lage für Tango Argentino, wo nicht nur besonders eng getanzt, sondern auch permanent gewechselt wird.

Tanzveranstaltungen wie Partys, Bälle und „Milongas“ für Tangotänzer haben Hoepfner und Weber vorsorglich bis Jahresende abgesagt. „120 Leute, die gemeinsam tanzen, schwitzen, lachen, sich umarmen – das sehe ich nicht“, sagt der 55-Jährige. Am Eingang nach dem Impfstatus fragen, Tests kontrollieren oder gar politische Diskussionen führen müssen – das kann sich seine Frau nicht vorstellen: „Tanzen soll doch Spaß machen.“

