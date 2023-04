„Vielen Eltern brennt der Kittel“

Herr Mellinger, was ist Ihnen als Vater lieber: eine Kita, die am Tag zehn Stunden offen hat und in der auch hauswirtschaftliche Kräfte die Kinder betreuen, oder eine, in der nur ausgebildete Erzieher arbeiten, die aber früher zumacht?

Elternvertreter und Vater Claus Mellinger (52) lebt in Reutlingen und hat zwei Kinder. 2020 hat er die Landeselternvertretung (LEBK-BW) mitgegründet. Er ist Projektleiter und Pressesprecher des Franziskanerinnen-Klosters Reute in Bad Waldsee. wel (Bild: Privat)

Claus Mellinger: Das ist eine schwierige Entscheidung, denn natürlich wollen Mütter und Väter für die Zeit, in der sie ihre Kinder in die Kita bringen, die bestmögliche Betreuung und Bildung. Ich glaube aber, dass es durchaus gut ist, mehr Menschen in Kitas zu bringen, die noch keine pädagogische Ausbildung haben. Man muss sie für ihre Aufgaben angemessen qualifizieren. Das derzeitige System lässt für Interessierte ohne pädagogische Basis zu wenig Spielraum.

Der Städtetag will eine Experimentierklausel im Gesetz, sodass die Gemeinden für ihre Kitas eigene Wege gehen können – etwa, was das Personal angeht.

Mellinger: Das geht in die richtige Richtung, auch wenn mir der Begriff des Experiments nicht gefällt. Es muss mehr Flexibilität geben, wie der Fachkräfte- und Platzmangel vor Ort bekämpft werden kann. Die Situation ist je nach Kommune unterschiedlich. Da muss es möglich sein, individuelle Lösungen zu finden.

Wie könnten die aussehen?

Mellinger: Die Frage ist: Wie bringen wir mehr Menschen mit anderen Ausbildungen in die Kitas, und wie und wo integrieren wir sie? Ein gelernter Schreiner kann den Kreativbereich übernehmen. Die pädagogischen Fachkräfte können sich dann auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. Voraussetzung ist, dass diese Quereinsteiger nicht noch selbst beaufsichtigt werden müssen. Wichtig ist, dass man den Schreiner nebenher pädagogisch nachqualifiziert. Derzeit können nur 20 Prozent der Fachkräftestellen von Fachfremden ersetzt werden. Das ist zu starr und sollte in Abhängigkeit von den Personen geregelt werden können. Wichtig ist, dass alle gemeinsam überlegen: Kommune, Träger, Erzieher und Eltern, auch die lokale Wirtschaft.

Wo könnte es noch flexibler werden?

Mellinger: Bei den Räumlichkeiten. Die Liste der Vorschriften für eine Betriebserlaubnis ist lang. Da könnte man Abstriche machen. In Reutlingen, wo ich herkomme, haben wir einen runden Tisch mit allen Beteiligten schon gestartet. Gemeinsam kommt man auf gute Ideen. Das können auch mal kleine Dinge sein: Die Erzieherinnen sagten zum Beispiel, sie hätten gern eine App, um mit den Eltern in Kontakt zu sein. Dann müssen sie nicht jedes Mal 150 Elternbriefe ausdrucken und verteilen. Allerdings muss schon auch klar sein, dass so eine Experimentierklausel kein Freifahrtschein für Kommunen ist, den Personalschlüssel generell aufzuweichen.

Ist nicht die Gefahr, dass Kitas mit zu wenig Personal nur noch betreuen und nicht mehr bilden und fördern?

Mellinger: Deshalb habe ich auch Bauchweh, wenn der Städtetag sagt, Eltern und Großeltern sollen die Lücken füllen. Der Förderbedarf nimmt ja bei vielen Kindern zu. Kitas sind sehr wichtig, um benachteiligten Kindern einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Aber wir müssen darüber reden, ob der Rechtsanspruch, der sich auf Bildung und Förderung bezieht, so noch haltbar ist.

Wie meinen Sie das?

Mellinger: Wir als LEBK fordern einen Entwicklungsprozess mit allen Beteiligten. Derzeit überlegen alle nur, wie man das jetzige System mit seinen zu Recht hohen Qualitätsansprüchen an frühkindliche Bildung erhalten kann. Aber wir müssen vielmehr überlegen, welche Aufgaben Kitas in der derzeitigen Lage überhaupt noch erfüllen können.

Aber das bedeutet doch eine Absenkung der Standards?

Mellinger: Nicht unbedingt. Denkbar wäre doch, dass sich Kitas vormittags auf Bildung und Förderung konzentrieren mit den entsprechenden Fachkräften. Und nachmittags geht es dann eher um die Betreuung. Diese können dann auch Hilfskräfte übernehmen oder Eltern selbst Randzeiten abdecken. In Offenburg werden in Zukunft nachmittags zwei Stunden lang die Malteser die Betreuung übernehmen. Eltern werden verstärkt bereit sein müssen, solche Zugeständnisse zu machen. Das ist allemal besser als die jetzige Situation. Man muss das den Eltern aber auch ehrlich sagen. Vor allem dürfen sich die Kommunen und Träger mit solchen Behelfslösungen nicht aus der Pflicht zur Erfüllung des Rechtsanspruchs herausmogeln.

Wie sieht die Situation für Eltern aus?

Mellinger: Es ist extrem unterschiedlich je nach Stadt, Träger, Einrichtung. Aber ich erlebe viele Eltern, die sagen, ich stehe vor der Entscheidung, ob ich arbeiten kann oder nicht. Wenn ich auf zwei Gehälter angewiesen bin und ich weiß im Sommer noch nicht, ob ich im Herbst einen Platz habe, dann ist das existenziell. Oder wenn ständig die Zeiten gekürzt werden, tageweise die Gruppe zubleibt, plötzlich die gebuchte Zeit reduziert wird, kann ich nicht zuverlässig arbeiten. Es gibt so absurde Fälle, da kann ein Erzieher vielleicht seine Ausbildung nicht machen, weil er keinen sicheren Vollzeitplatz für seine Kinder hat. Schwierig finde ich auch, dass viele Eltern keine Entscheidungsmöglichkeit haben. Denen brennt so der Kittel, dass sie jeden Platz nehmen müssen, egal wie die Situation in der Kita ist.

Bricht die Politik das Versprechen, Beruf und Familie vereinbaren zu können?

Es gibt einen Rechtsanspruch auf Betreuung. Aber damit kann ich als Elternteil nichts anfangen, selbst wenn ich klage, weil die Plätze nicht da sind. Das ist demokratietheoretisch schwierig.

Tübingen wird sein Kitasystem umstrukturieren, nur noch wenige Ganztagskitas anbieten. Erst nach Protesten wurden Eltern einbezogen. Werden Eltern zu wenig gehört?

Mellinger: Das ist auch sehr unterschiedlich je nach Gemeinde. Aber Eltern sollten von Anfang an mit am Tisch sitzen. Wir von der Landeselternvertretung versuchen, Elternbeiräte zu motivieren, von sich aus das Gespräch mit der Gemeinde zu suchen. Denn die Not ist überall groß, und besser, man spricht jetzt, bevor es zu so radikalen Entscheidungen wie in Tübingen kommt. Im Nachhinein fordert es viel mehr Kraft von allen umzusteuern.

Für Engagement brauchen Eltern Zeit.

Mellinger: Das stimmt. Viele sind dankbar, dass sie überhaupt einen Platz haben und sind lieber ruhig. Ein Problem ist auch, dass die Kitazeit vergleichsweise kurz ist und viele Eltern erst in der Schule anfangen, sich als Elternvertreter einzubringen. Dabei ist die Zeit davor so wichtig für die Kinder.

Sie haben keine Kitakinder mehr, warum engagieren Sie sich trotzdem weiter?

Mellinger: Weil es mir am Herzen liegt, ich die LEBK mitgegründet habe und auch eine gewisse Kontinuität schaffen will. Für Träger und Gemeinden ist es schwierig, wenn die Ansprechpartner auf Elternseite oft wechseln.