Stuttgart. Die grün-schwarze Landesregierung will durch umfassendere Corona-Tests dafür sorgen, dass die Kitas offen bleiben können – und mögliche Infektionsherde frühzeitig erkannt werden. Doch wie haben sich die Infektionszahlen in Baden-Württemberg gerade bei den Kindern im Alter von bis zu sechs Jahren entwickelt? „Im Jahr 2021 hat der Anteil der Kinder von null bis sechs Jahre zugenommen“, erklärt eine Sprecherin des Landesgesundheitsamts (LGA) in Stuttgart. So lag die Zahl der wöchentlich positiv getesteten Kinder bis sechs Jahre in Baden-Württemberg im März etwa zwischen 600 und 1100 Fällen. Zum Vergleich: Im Januar waren es pro Woche weniger als 300.

AdUnit urban-intext1

Personal verunsichert

Prozentual ist im Südwesten der Anteil der bis zu Sechsjährigen im Vergleich zu allen laborbestätigten Covid-19-Fällen jedoch immer noch gering – und lag zuletzt bei etwa fünf Prozent. Noch geringer ist der Anteil in derselben Altersgruppe seit Beginn der Pandemie. Laut LGA wurden bislang in Baden-Württemberg in dieser Altersklasse rund 12 000 Fälle gemeldet, die positiv getestet worden sind. Problematisch sei, so das LGA, dass die Kleinkinder sich ähnlich oft mit den Virus-Mutationen infizierten wie die Erwachsenen. Gerade deswegen ist auch bei den Beschäftigten in den Kitas die Verunsicherung groß.

Es soll jetzt darüber entschieden werden, ob Corona-Tests in Kitas zur Pflicht werden. mis