Viele illegale Autorennen

Wiesbaden. Illegale Rennen auf Hessens Straßen sind im vergangenen Jahr deutlich häufiger angezeigt worden. Die Zahl der Anzeigen auf verbotene Kraftfahrzeugrennen stieg nach Angaben des Innenministeriums vom Mittwoch von 82 im Jahr 2019 auf 155. In zwei Fällen seien bei solchen mutmaßlichen Rennen Unbeteiligte getötet worden. „Fahrzeuge können durch leichtfertige Raserei zu tödlichen Waffen werden“, teilte Innenminister Peter Beuth (CDU) mit. Die Polizei habe den Kampf gegen Raser in den vergangenen Jahren verschärft.

Erst am Dienstag stoppte die Polizei zwei Raser auf der A661. Auch sie stehen im Verdacht ein Autorennen gefahren zu sein. Sie wurden von einer Kontrolle ertappt, wie sie in einer 100er-Zone mit bis zu 180 Stundenkilometern über die Autobahn rasten. Beuth wies am Mittwoch auch noch einmal auf die positive Verkehrsstatistik des vergangenen Jahres hin. Die Verkehrsunfälle seien mit 122 786 im Pandemie-Jahr um rund 18 Prozent gesunken. 205 Todesfälle seien der niedrigste Wert seit 1950. „Besonders ermutigend ist, dass im Jahr 2020 kein Kind im Straßenverkehr getötet wurde.“ Das Statistische Landesamt hatte Ende Februar die Zahl der Todesfälle noch mit 204 angegeben. lhe