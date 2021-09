Viel Beifall für Janine Wissler

Wiesbaden. Mit einer Rede zur Hochschulpolitik hat sich die Bundesvorsitzende der Linkspartei, Janine Wissler, am Mittwoch aus dem Hessischen Landtag verabschiedet. Die 40-Jährige war am Sonntag als Spitzenkandidatin ihrer Partei in Hessen in den Bundestag gewählt worden, sie wird daher ihr Abgeordnetenmandat in Wiesbaden in Kürze niederlegen. Für ihre wie gewohnt mit Humor gespickten Ausführungen erhielt Wissler länger anhaltenden Beifall nicht nur von ihrer eigenen Fraktion.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hochschulpolitik als Rahmen

Unter Anspielung auf das schwache Wahlergebnis von bundesweit nur 4,9 Prozent sagte Wissler, das von den Landtagswahlen 2008, 2009 und 2013 gewohnte Zittern um die Fünf-Prozent-Hürde habe sie nicht gemeint, als sie ihrer Partei im Wahlkampf geraten habe, von den Erfahrungen der hessischen Linken zu lernen.

© dpa

Sie erinnerte daran, dass sie auch ihre erste Landtagsrede im April 2008 zur Hochschulpolitik gehalten hatte. Dabei war es um die Abschaffung der Studiengebühren gegangen, die ihre Partei damals zusammen mit SPD und Grünen durchgesetzt habe. Darauf sei sie noch heute stolz, betonte Wissler. Bei ihrer Antrittsrede sei sie mit 26 Jahren noch die jüngste Landtagsabgeordnete gewesen – und heute mit 40 schon die dienstälteste Fraktionsvorsitzende im Hessischen Landtag.

„Kämpferin für Gerechtigkeit“

Wisslers Stellvertreter und mutmaßlicher Nachfolger als Fraktionschef, Jan Schalauske, erklärte, mit ihr verlasse „eine unermüdliche Kämpferin für soziale Gerechtigkeit, Gleichheit und eine solidarische Gesellschaft“ den Landtag. Er fügte hinzu: „Wir werden ihren Humor, ihre kollegiale Art und ihren Scharfsinn vermissen“. Aber auch Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) sowie Redner von SPD und FDP würdigten Wissler in teils sehr persönlichen Worten. Sie selbst sagte: „Sie sehen, der Abschied fällt mir schwer.“ Vor ihrer neuen Aufgabe im Bundestag habe sie „großen Respekt“, fügte Wissler hinzu. (BILD: dpa)

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2