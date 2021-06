Verschenken oder wegwerfen?

Wiesbaden. Von privaten Verschenk-Kisten auf dem Gehweg bis zu Umsonstläden in der Nachbarschaft: In Hessen gibt es viele Möglichkeiten, ausgesonderte Dinge wie Kleidung, Bücher und Möbel vor der Abfalltonne zu retten. Nach dem Motto „verschenken statt wegwerfen“ kann man am Straßenrand oder auch im Second-Hand-Laden oft Brauchbares entdecken. Doch wohin mit Dingen, die viel zu schade für den Müll sind? Wie steht die Abfallentsorgung zu gut gemeinten Geschenken auf dem Gehweg? Was tut das Land Hessen, um das Second-Hand-Angebot auszubauen?

Eine Alternative zum Wegwerfen bietet etwa der Umsonstladen in Darmstadt. Dorthin können Kinderbücher, kleine Elektrogeräte, Haushaltswaren und vieles mehr gespendet werden. „Hunderte von Menschen haben bisher nahezu ausnahmslos schöne Dinge bei uns vorbeigebracht, die wir gerne in unserem schönen Laden präsentieren“, erklärt Bastian Ripper, Sprecher des Vereins Postsiedlung, der den Laden organisiert.

Es gehe nicht nur um Nachhaltigkeit, sondern auch um das Gemeinschaftsgefühl und den Wohltätigkeitsgedanken. „Bei allen scheint unser Konzept angekommen zu sein, dass die Mitnahme von schönen Dingen aus dem Umsonstladen nichts mit einer vorhandenen sozialen Bedürftigkeit zu tun hat. Alle dürfen alles mitnehmen“, erläutert Ripper. Die Ladenmiete finanziere der Verein auch über Spenden.

Verleihen oder Second-Hand

Ein ähnliches Konzept verfolgt der Verein allerleih in Kassel. Gegen einen monatlichen Mitgliedsbeitrag von 3,50 Euro kann man sich in der „Bibliothek der Dinge“ etwa ein Großcampingzelt, professionelles Werkzeug, eine Spiegelreflexkamera oder eine Popcornmaschine ausleihen. Josefine Döring, Vorsitzende des Vereins, warnt vor unbedachten Anschaffungen. „Man kauft sich ein super Produkt, dann liegt es aber doch nur rum und wird vielleicht einmal im Jahr genutzt“, erklärt sie. Solche Dinge könnten dann gespendet werden – und wenn man es braucht, kann man es ausleihen. Das vermeide außerdem übermäßigen Konsum und die Produktion von Müll.

„Bereits getragene Kleidung und so ziemlich alles, was keinen Stecker hat“, kann man an Second-Hand-Läden wie den Oxfam Shop Wiesbaden verschenken. Achten müsse man dabei auf Sauberkeit und Funktionsfähigkeit der Sachspenden, erklärt eine Mitarbeiterin des Ladens. „Dann können wir von Schmuck über Herrenanzüge bis zu altem Porzellan fast alles in kleinen Mengen annehmen.“

Dank zahlreicher Läden und Organisationen dieser Art muss Altes somit nicht in Geschenkboxen am Straßenrand landen. Die gut gemeinten Großzügigkeiten, die immer wieder im Hausflur oder vor der Eingangstür platziert werden, werden von den hessischen Müllentsorgungsbetrieben kritisch gesehen. Einerseits freue man sich über Eigeninitiativen zur Müllvermeidung, sagt Frank Fischer von den Entsorgungsbetrieben der Landeshauptstadt Wiesbaden (ELW). „Manche Leute stellen wahre Schätze auf dem Gehweg ab. Da findet sich dann schnell ein neuer Besitzer.“

Stefan Röttele, Mitarbeiter der FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH, weist allerdings darauf hin, gebrauchte Waren lieber im Internet zu inserieren statt sie auf der Straße anzubieten. „Manchmal werden gedankenlos Objekte rausgestellt, die schon unmittelbar danach – nach dem ersten Regenguss – unbrauchbar geworden sind.“ Besser wäre es vor allem für alte Möbel und größere Gebrauchsgegenstände in Online-Verschenkmärkten – wie beispielsweise dem des ELW – einen neuen Besitzer zu suchen.

Land greift auch ein

Das Land Hessen bemüht sich, Alternativen zum Wegwerfen für seine Bürger und Bürgerinnen möglichst einfach zugänglich zu machen. Mit dem Projekt „ReUse“ wolle man „Reparaturzentren und -initiativen, Secondhandwarenkaufhäuser und Upcycler“ zusammenbringen, teilt das Umweltministerium mit. Die Leiterin des Projekts, Imke Eichelberg, erklärt: „Mit ReUse soll es einfacher werden, gebrauchte Gegenstände aus Second-Hand-Läden und kleinen Werkstätten zu beziehen, statt alles neu zu kaufen.“ Daher sollen ab Februar 2022 alle interessierten Verbraucher und Anbieter in Hessen mit Hilfe des Projekts zusammengebracht werden. lhe