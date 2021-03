Frankfurt. Nicht nur die Frankfurter Innenstadt lag in Trümmern, als am 8. März 1946 das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt und die Generalstaatsanwaltschaft neu gegründet wurden. Gerade die Justiz stand vor den Trümmern eines Landes, das während des Nationalsozialismus zum „Land der Richter und der Henker“ geworden war. „Die damals Verantwortlichen haben sehr bewusst von einem Neuanfang gesprochen“, sagt Roman Poseck, der heutige Präsident des OLG, über die damaligen Gründungsväter der Justiz in Hessen. So betonte der damalige hessische Justizminister Georg August Zinn: „Die Zeit, die vor uns liegt, und die Vergangenheit sind zwei Welten, zwischen denen es keine Verbindung, keine Brücke, kein Kompromiss gibt.“

Der Sozialdemokrat Zinn war ein Verfolgter des Nazi-Regimes und im Widerstand aktiv gewesen. Für ihn und die anderen Verantwortlichen der Gründungsgeneration war es wichtig, eine Zäsur zu schaffen, hatte die Justiz in der NS-Zeit doch „schändlich versagt“, wie Poseck heute das Verhalten vieler Richter zwischen 1933 und 1945 beschreibt.

Prozess als Aufklärungsstunde

Für den Neuanfang der Justiz und die Aufarbeitung des vergangenen Unrechts steht bis heute insbesondere der Name Fritz Bauer. Er kam 1956 als hessischer Generalstaatsanwalt nach Frankfurt, wie der damalige OLG-Präsident Curt Staff ein Verfolgter des Nationalsozialismus. Er erreichte, dass von 1963 an der erste Prozess gegen ehemalige SS-Männer des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz in Westdeutschland geführt wurde. Der Frankfurter Auschwitz-Prozess wurde für viele Besucher zur Aufklärungs- und Geschichtsstunde.

„Damit steht Fritz Bauer für eine Justiz, der wir heute immer noch verpflichtet sind“, sagt Christina Kreis, die kommissarische Leiterin der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft. „Das ist das, wofür Justiz nach dem Zweiten Weltkrieg stehen muss.“ Dabei dürfe nicht vergessen werden, dass Bauer große Widerstände entgegenschlugen. Heute sei Bauer für die Behörde, die er einst leitete, eine Identifizierungsfigur.

Außerhalb seines Büros fühle er sich „in Feindesland“, hatte der Jurist einmal gesagt, dessen Spuren in den Frankfurter Justizgebäuden heute unübersehbar sind: Sein altes Büro im heutigen Landgericht ist heute der Fritz Bauer-Saal. Die Skulptur „Eisberg“ vor dem Gebäude von Oberlandesgericht und Generalstaatsanwaltschaft erinnert an den Juristen, seit neuestem ein Porträt in der Eingangshalle und der von Bauer initiierte Schriftzug am Gebäude C des heutigen Justizzentrums: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“.

Vor 75 Jahren waren es 14 Richter – damals allesamt Männer – die die Arbeit am OLG aufnahmen und in einem Strafsenat und zwei Zivilsenaten Recht sprachen. Heute sind es 167 Richterinnen und Richter in 29 Zivilsenaten, sieben Strafsenaten und acht Familiensenaten am OLG in Frankfurt und in seinen Zweigstellen in Darmstadt und Kassel.

„Die Verfahren, die wir hier führen, sind immer ein Spiegelbild der Gesellschaft“, sagt Poseck über die Arbeit des Gerichts im Laufe seiner Geschichte. Das zeigten gerade die Verfahren der beiden Staatsschutzsenate: „Da haben wir viel erlebt, von Verfahren gegen RAF-Terroristen, im Zusammenhang mit dem Bau der Startbahn West, mit Verfahren gegen islamistische Täter, etwa im Zusammenhang mit dem Anschlag am Frankfurter Flughafen und natürlich das sehr öffentlich begleitete sogenannte Lübcke-Verfahren um einen Mord an einem aktiven Politiker aus rechtsextremen Motiven - auch eine schreckliche neue Entwicklung in unserem Land.“ lhe