Veranstalter fordern mehr Planungssicherheit

Trebur/Eschwege. „Planungssicherheit“ ist das Wort, das in Gesprächen mit hessischen Festivalbetreibern immer wieder fällt. Mangelt es daran, bedeutet das für viele Festivals mindestens für dieses Jahr das Aus. Einige dieser Festivals könnte es bald sogar gar nicht mehr geben, so die Befürchtung. Das Open Flair Festival in Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) musste zuletzt seine Absage für 2021 verkünden. „So eine Großveranstaltung lässt sich selbst mit routinierten Abläufen nicht einfach aus dem Boden stampfen“, erklärt Veranstalter Alexander Feiertag.

Es habe seitens der Politik keine Aussagen darüber gegeben, ob eine Festival-Saison im Sommer möglich sei und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen. Nach eigenen Angaben besuchen jedes Jahr etwa 25 000 Menschen täglich das sechstägige Festival. Das Open Flair ist eines von 42 Festivals in Hessen, das Teil des Aktionsbündnisses „Festivals in Hessen“ ist. Das Bündnis stellte kürzlich in einem Positionspapier Forderungen an die Politik. Die Kernpunkte: Planungssicherheit für den Festivalsommer 2021 und darüber hinaus, transparente Kommunikation zwischen Politik und Kultur sowie nachhaltige Förderprogramme. Die Situation sei „extrem schwierig“, sagt Tobias Schrenk, Veranstalter des Golden Leaves Festivals in Darmstadt. In Bezug auf eine mögliche zugelassene Besucheranzahl im Sommer beispielsweise herrsche „Schweigen im Walde“. Ohne diese Vorgabe sei eine Planung kaum möglich. Zudem gehe es auch um finanzielle Sorgen. Im schlimmsten Fall – also wenn das Festival ausfallen und alle Besucher ihre Tickets zurückgeben würden – könnten für mittelgroße Festivals wie das Golden Leaves Schulden in sechsstelliger Höhe entstehen.

Reduktion der Besucher geplant

„Nach einem Jahr sollte man wissen, dass wir eine lange Vorlaufzeit haben“, findet auch Festivalveranstalter Benjamin Metz. Er organisiert vier Festivals im Bündnis, das Heimspiel Knyphausen in Eltville (Rheingau-Taunus-Kreis), das südhessische Burg Frankenstein Kulturfestival, den Gießener Kultursommer und die Marburger Sommernächte. Die beiden Letzteren werden 2021 nicht stattfinden.

Das Bündnis verweist auch auf die teils schon ausgearbeiteten Hygienekonzepte. „Unsere Konzepte müssen gelesen, verstanden und fachlich sowie nachvollziehbar beurteilt, diskutiert und gegebenenfalls auch freigegeben werden“, heißt es im Forderungspapier. Auch Metz hat für das Festival Heimspiel Knyphausen bereits ein Konzept. Unter anderem soll es eine Reduktion der Festivalbesucher um etwa die Hälfte geben sowie kostenlose Tests und eine Kontaktnachverfolgung per App. Für die deutlich geringeren Einnahmen aufgrund von behördlichen Einschränkungen fordert das Bündnis Ausgleichszahlungen.

Das Bundesfinanzministerium hatte für solche Mindereinnahmen bereits im November einen Sonderfonds angekündigt. Doch die Konkretisierung des Bundesprogramms habe rund ein halbes Jahr gedauert, „so dass es verständlicherweise bei einigen Veranstaltern zu Unsicherheiten gekommen ist“, wie ein Sprecher des hessischen Kunstministeriums mitteilte. Der Fonds solle mit der Open-Air-Saison im Sommer starten. Nach Einschätzung des Ministeriums wird das Bundesprogramm die meisten Lücken schließen können. Für eventuell weiter bestehende Lücken seien Gelder vom Land Hessen vorgesehen. lhe