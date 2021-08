Urteile im Verfahren um Drogen-Onlineshop erwartet

Gießen. Betäubungsmittel per Mausklick: Der umfangreiche Prozess um den Drogen-Onlineshop „Chemical Revolution“ steht ein Jahr nach seinem Auftakt vor dem Abschluss. Am kommenden Freitag werden vor dem Landgericht Gießen die Urteile gegen die sieben Angeklagten erwartet. Sie sollen in unterschiedlichen Rollen für den Shop tätig gewesen sein. Ermittler schalteten diesen 2019 ab und sprachen damals vom bundesweit größten Drogen-Onlineshop.

Für die im Internet sowie anonymen Darknet betriebene Plattform sollen kiloweise Betäubungsmittel aus den Niederlanden nach Deutschland gebracht worden sein. Das Rauschgift wurde dann laut Anklage der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt an verschiedenen Orten bundesweit gebunkert, verpackt und an die Kunden verschickt.

Ortenberg im Wetteraukreis Tatort

Ein Tatort war demnach Ortenberg im hessischen Wetteraukreis. Die internationale Gruppierung soll mit dem Online-Shop etwa eine Million Euro in Form der Kryptowährung Bitcoin eingenommen haben – so bezahlten die Kunden laut Anklage die Ware.

Als mutmaßlicher Initiator gilt ein Mann aus dem Kreis München. Ein Angeklagter soll der Mitbegründer gewesen sein, die anderen Männer sich als Lieferant, Verpacker, Kurier oder Organisator von Transporten verdingt haben. Die Vorwürfe lauten unter anderem auf „bandenmäßiges unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“. Die Staatsanwaltschaft hatte insgesamt 320 Taten angeklagt, der Prozess vor dem Landgericht drehte sich um neun der Vorwürfe.

Im Verlauf des monatelangen Verfahrens seien mehrere Fälle eingestellt worden. Die Angeklagten im Alter waren weit überwiegend geständig. Ein Mann, der als Lieferant tätig gewesen sein soll, habe einige Vorwürfe nicht eingeräumt. Die Anklage forderte Haftstrafen zwischen neun Jahren und fünf Monaten für den Hauptangeklagten sowie zwei Jahren und zehn Monaten für einen mutmaßlichen Mittäter. Die Verteidigung plädierte auf Freiheitsstrafen zwischen acht Jahren und zehn Monaten sowie einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung. lhe