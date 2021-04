Untersteller hört auf – Urgestein der Grünen im Südwesten

Stuttgart. Eine solche Gelegenheit ergibt sich nur, wenn man an den Hebeln der Macht sitzt. Als Umweltminister soll Franz Untersteller die Zerlegung des Reaktordruckbehälters im Kernkraftwerk Obrigheim im Neckar-Odenwald-Kreis genehmigen. Es ist das Herzstück des umstrittenen Atomkraftwerks, das der Grünen-Politiker in den 90er Jahren bekämpft hatte. Die Anlage sei anders gebaut als genehmigt, hatten die Grünen damals behauptet. Und nun gibt es die Gelegenheit der Sache auf den Grund zu gehen. Untersteller fragt seine Fachleute, ob man den Druckbehälter messen könne. Im Prinzip ja, lautet die Antwort, aber das koste 1,5 Millionen Euro. So viel ist Untersteller der letzte Beweis für seinen Vorwurf nicht wert. Es bleibt ungeklärt, ob es 190 oder 156 Millimeter Stahl waren.

Obrigheim ist das politische Meisterstück Unterstellers. Den ersten Hinweis auf Probleme bekommt er 1986. Da ist er Berater der Grünen-Landtagsfraktion und verbeißt sich in die technischen und juristischen Einzelheiten der Anlage. Schließlich stellt der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg fest, dass der älteste kommerzielle Reaktor Deutschlands gar keine Dauergenehmigung hat. 1990 wird die Anlage danach vorübergehend stillgelegt, 2005 endgültig abgeschaltet.

Saarländer unter Schwaben Für das Studium der Landschaftsarchitektur kam der gebürtige Saarländer Franz Untersteller ins schwäbische Nürtingen und blieb. Der 64-Jährige ist mit einer Ärztin verheiratet. Sie haben zwei erwachsene Kinder. Untersteller will mehr Zeit haben für die drei Enkel, sagt er. Den Abschied aus der Landespolitik hat er von langer Hand vorbereitet. Zum Jahreswechsel 2019 auf 2020 fiel die Entscheidung. pre

Der Kampf gegen die Atomkraft bestimmt Unterstellers berufliches Leben. Schon in der Diplomarbeit 1982 geht es um den Widerstand gegen das Kernkraftwerk im südbadischen Wyhl, der einer der Gründungsmythen der Grünen wird. 1984 wird er als Berater der Grünen im Landtag Mitglied einer legendären Mannschaft. Der spätere Bundestagsfraktionschef Rezzo Schlauch gehört dazu, Fritz Kuhn und auch Winfried Kretschmann sowie der spätere Parteichef Reinhard Bütikofer. Die Realo-Truppe verbindet der Wille zur Macht. Schon 1992 sondieren sie mit dem CDU-Regierungschef Erwin Teufel die Chancen für Schwarz-Grün.

Große Räder gedreht

Fast 20 Jahre später kommt es dann doch anders, als es die Kretschmann-Truppe erwartet hat. 2011 reicht es ausgerechnet im CDU-Stammland für Grün-Rot. Mit Untersteller wird einer Minister für Umwelt und Energie, der sein Fachgebiet wie seine Westentasche kennt. Bei der neuen Suchschleife für ein Atommüllendlager fließen viele seiner Ideen ein. Bei einer zufälligen Begegnung begeistert der Stuttgarter Provinzpolitiker den kalifornischen Gouverneur Jerry Brown für ein klimapolitisches Bündnis wichtiger Industrieregionen. Daraus entsteht die „Unter-2-Coalition“, die bei der Weltklimakonferenz in Paris 2016 für die Begrenzung der Erderwärmung auf 2 Grad kämpft. Mit 230 Unterzeichnern ist das heute das größte Bündnis zum Schutz des Weltklimas. Nach seinem Rückzug wird Untersteller ehrenamtlich Botschafter für die Organisation.

Nicht alles wird zum Erfolg. Ausgerechnet bei der Energiewende erreicht Untersteller die Ziele nicht. „Es tut mir in der Seele weh“, sagt er selbst. Als die Grünen 2011 an die Macht kommen, hinkt Baden-Württemberg anderen Ländern bei der Windkraft weit hinterher. Untersteller schafft die Grundlagen für einen Ausbau. Bis 2019 verdoppelt sich die Zahl der Anlagen auf 750. Doch dann ändert der Bund die Rahmenbedingungen und im Land laufen die Genehmigungsverfahren aus dem Ruder. Bei den Koalitionsverhandlungen mit der CDU will er für einen Neustart sorgen. Zwei Prozent der Landesfläche sollen als Vorranggebiete ausgewiesen werden.

Mit CDU-Landwirtschaftsminister Peter Hauk hat sich Untersteller um die Windräder im Staatswald gezofft. Mit dem Schwarzen entwickelt der Grüne aber auch ein Artenschutzkonzept, das Bauern und Naturschützer akzeptieren. Das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ läuft ins Leere und wird abgeblasen. Untersteller hat den Streit mit Kritikern nie gescheut. Emotionale Angriffe und ideologisch motivierte Vorwürfe will er sich aber nicht mehr antun.

Die mit großem Aufwand ausgearbeitete Novelle des Klimaschutzgesetzes legt Untersteller vor der Landtagswahl aufs Eis. Das Kalkül geht auf: Die CDU macht schon in den Sondierungsrunden viele Zugeständnisse, um weiter mit den Grünen regieren zu dürfen. Diese Ernte darf der Nachfolger oder die Nachfolgerin einfahren. Untersteller will die Zukunft auf sich zukommen lassen: „Ich trauere nicht nach. Es waren für mich zehn gute Jahre.“

